Lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der des Col­lo­qui­um His­to­ri­cum Wirs­ber­gen­se e. V. wer­den von jeher gewür­digt. Aber heu­er, da das CHW sein hun­dert­jäh­ri­ges Bestehen fei­ert, fiel die­se Ehrung etwas auf­wen­di­ger aus. Ins Stadt­schloss Lich­ten­fels kamen am ver­gan­ge­nen Sams­tag bei drü­cken­der Hit­ze, aber in bes­ter Stim­mung über 60 Mit­glieds­ju­bi­la­re mit ihren Ange­hö­ri­gen. Der Vor­sit­zen­de des CHW, Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold, berich­te­te ein­gangs aus der Ver­eins­ge­schich­te. 1924 in Wirs­berg gegrün­det und zunächst im Kulm­ba­cher Land aktiv, erwei­ter­te das CHW sei­ne Vor­trags­tä­tig­keit schon 1938 dank der Initia­ti­ve des Bau­un­ter­neh­mers Hans Diroll auf Lich­ten­fels. Wei­te­re Grup­pen folg­ten. Heu­te hat das CHW 19 Stand­or­te, quer über Ober­fran­ken ver­teilt. Die jüngs­te Grup­pe, näm­lich Sonneberg/​Neustadt, über­schrei­te sogar die baye­ri­sche Lan­des­gren­ze. Sitz des Ver­eins sei aber Lich­ten­fels, wes­halb die Ver­an­stal­tung auch hier stattfinde.

Die mitt­ler­wei­le deut­lich über 1900 Mit­glie­der sei­en die Stüt­ze des Ver­eins, beton­te Dip­pold. Durch ihren Bei­trag, der mit 20 Euro im Jahr ver­gleichs­wei­se nied­rig und seit drei Jahr­zehn­ten sta­bil sei, ermög­lich­ten sie die Akti­vi­tä­ten des CHW: Vor­trä­ge, Füh­run­gen, Publi­ka­tio­nen, seit der Coro­na­zeit auch Online-Vor­trä­ge und eine Media­thek. In sei­nem Gruß­wort hob Ers­ter Bür­ger­meis­ter Andre­as Hüge­rich die Bedeu­tung des CHW für die Stadt­ge­sell­schaft her­vor. His­to­ri­sches Wis­sen sei unent­behr­lich, um die Zukunft gestal­ten zu kön­nen. Das CHW und sein Vor­sit­zen­der hät­ten sich durch ihr uner­müd­li­ches Wir­ken in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten gro­ße Ver­diens­te um die Stadt erwor­ben. Der Bezirk Ober­fran­ken sei – natür­lich nach den Mit­glie­dern – der wich­tigs­te För­de­rer des CHW, sag­te Dip­pold und dank­te herz­lich dafür. Bezirks­rat Wolf­gang Gra­der aus Bam­berg, der in Ver­tre­tung des ver­hin­der­ten Bezirks­tags­prä­si­den­ten ein Gruß­wort sprach, hob die Wich­tig­keit von Geschich­te her­vor. Er beton­te das Enga­ge­ment, das der Bezirk nicht nur im sozia­len, son­dern auch im kul­tu­rel­len Bereich zei­ge. Unter dem Bei­fall des Audi­to­ri­ums erklär­te Gra­der spon­tan sei­nen Bei­tritt zum CHW.

Die Fest­re­de hielt Staats­se­kre­tär Mar­tin Schöf­fel vom Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­um der Finan­zen und für Hei­mat. Er stell­te die Bedeu­tung von Hei­mat her­aus. Das Finanz- und Hei­mat­mi­nis­te­ri­um neh­me die Auf­ga­be sehr ernst, die Hei­mat­ver­bun­den­heit der Men­schen zu stär­ken und her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment Ehren­amt­li­cher für die Hei­mat zu wür­di­gen. Ent­spre­chend gra­tu­lier­te Schöf­fel dem CHW und sprach sei­nen Dank aus: „Mit fast 2000 Mit­glie­dern zählt das CHW zu den mit­glie­der­stärks­ten Geschichts­ver­ei­nen in Bay­ern: Der Ver­ein um den Vor­sit­zen­den Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold wid­met sich seit einem gan­zen Jahr­hun­dert his­to­ri­schen The­men und bie­ten gleich­zei­tig For­sche­rin­nen und For­schern einen Rah­men, ihre neu­es­ten Erkennt­nis­se und For­schungs­er­geb­nis­se im Bereich der Geschich­te zu prä­sen­tie­ren sowie zu diskutieren.

Dank gro­ßer Lei­den­schaft, her­aus­ra­gen­dem ehren­amt­li­chen Enga­ge­ment und nicht zuletzt der Offen­heit für Neu­es kann der Ver­ein nun bereits auf eine hun­dert­jäh­ri­ge Erfolgs­ge­schich­te zurück­bli­cken: Das CHW ist sich stets treu und gleich­zei­tig am Puls der Zeit geblie­ben! In die­sem Sin­ne herz­li­chen Glück­wunsch zum hun­dert­jäh­ri­gen Bestehen und vie­len Dank an alle enga­gier­ten Mit­glie­de­rin­nen und Mit­glie­der für Ihren groß­ar­ti­gen Ein­satz für unse­re Hei­mat.“ Die anwe­sen­den Mit­glie­der, die dem CHW seit 25, 40, 50 oder 60 Jah­ren ange­hör­ten, zeich­ne­te Dip­pold im Anschluss mit einer Urkun­de und einem klei­nen Buch­ge­schenk aus. Wer den Ver­ein so lan­ge ange­hö­re, der sei frag­los ein „paten­ter Fran­ke“, sag­te er, wäh­rend er das Buch „Paten­te Fran­ken“ über­gab. Beson­ders hob der Vor­sit­zen­de die Ver­diens­te von Gün­ther Hof­mann her­vor, der dem CHW 1973 bei­getre­ten sei und sofort die Lei­tung der neu­en Bezirks­grup­pe Holl­feld über­nom­men habe. Ein hal­bes Jahr­hun­dert habe er die kleins­te Grup­pe des CHW betreut. Er sei auch dar­über hin­aus das his­to­ri­sche Gewis­sen von Holl­feld. Als „dienst­äl­tes­tes“ per­sön­li­ches Mit­glied stell­te Dip­pold Resi Schnei­der aus Michel­au her­aus, die dem CHW 1963 bei­trat und noch den Grün­der des Ver­eins, Dr. Edu­ard Mar­ge­rie, erlebt habe. Auch meh­re­re Kom­mu­nen gehör­ten dem CHW 60 Jah­re und mehr an. Stell­ver­tre­ten­der Land­rat Hel­mut Fischer nahm für den Land­kreis Lich­ten­fels, die jewei­li­gen Bür­ger­meis­ter für die Gemein­den Marktz­euln, Markt­graitz oder Mark­tro­dach eine Ehren­ur­kun­de ent­ge­gen. Am Ende stell­ten der 2. Vor­sit­zen­de des CHW, der Kunst­his­to­ri­ker Robert Schä­fer, und Dip­pold die sechs neu­en Ehren­mit­glie­der vor und über­reich­te ihnen die Urkun­de über ihre neue Würde.

Chris­toph Abel aus Creu­ßen hob 2002 die dor­ti­ge CHW-Grup­pe mit aus der Tau­fe und betreut sie mitt­ler­wei­le seit über 20 Jah­ren in umsich­ti­ger Wei­se. Anna Dip­pold aus Lich­ten­fels leis­tet seit fast drei Jahr­zehn­ten unent­behr­li­che Unter­stüt­zung bei der Orga­ni­sa­ti­on der Ver­eins­ar­beit. Thi­lo Hanft aus Red­witz über­nahm 1999 die Sor­ge für die dor­ti­ge CHW-Grup­pe und mach­te sich als Erfor­scher der Red­wit­zer Orts­ge­schich­te einen Namen. Man­fred Kell­ner aus Gemünda wur­de 2002 als Lei­ter der neu­en CHW-Grup­pe Seß­lach ein­ge­setzt und ent­wi­ckel­te sie zu einer der größ­ten Grup­pen des Ver­eins; anfangs nur 29 Mit­glie­der stark, ist sie heu­te mit über 200 Men­schen die zweit­größ­te Ein­heit des CHW. Robert Schä­fer aus Bam­berg stand über 20 Jah­re an der Spit­ze der Grup­pe Reg­nitz­tal, lei­tet mitt­ler­wei­le die Grup­pe Bam­berg und ist seit 2019 über­dies 2. Vor­sit­zen­der; er zählt zu den belieb­tes­ten Refe­ren­ten im Ver­eins­pro­gramm. Rein­hard Stel­zer aus Gold­kro­nach betreut seit 2003 die Grup­pe Wirs­berg des CHW, die mit ihren Ver­an­stal­tun­gen ein gro­ßes Gebiet in den Land­krei­sen Kulm­bach und Bay­reuth abdeckt; auch er tritt immer wie­der als Refe­rent her­vor. Statt eines lan­gen Fach­vor­trags erfreu­te das CHW die Anwe­sen­den mit einem Kon­zert der Extra­klas­se: Die Pia­nis­tin Nina Scheid­man­tel aus Seß­lach-Gemünda habe, so Dip­pold, schon als Jugend­li­che CHW-Ver­an­stal­tun­gen vor andert­halb Jahr­zehn­ten musi­ka­lisch umrahmt. Sie habe mitt­ler­wei­le ihr Musik­stu­di­um mit Bra­vour abge­schlos­sen und sei längst inter­na­tio­nal renom­miert, wovon ein Kon­zert in der Car­ne­gie Hall in New York oder eine Chi­na-Tour­nee zeug­ten. Mit Wer­ken von Lud­wig van Beet­ho­ven und Franz Liszt begeis­ter­te sie das Publi­kum. Bei einem Imbiss und erfri­schen­den Geträn­ken ging der Nach­mit­tag mit guten Gesprä­chen zu Ende.