Sie sind künst­le­risch aktiv und Ihnen liegt die Umwelt am Her­zen? Dann tra­gen Sie doch etwas bei zu unse­rer Ener­gie­wen­de-Aus­stel­lung! Die Stadt Bam­berg plant im Rah­men vom Pro­jekt Mit­Mach­Kli­ma zusam­men mit dem Bam­ber­ger Kli­ma­schutz­bünd­nis die Kam­pa­gne „100% Zukunfts­en­er­gie“ – eine mul­ti­me­dia­le und inter­ak­ti­ve Aus­stel­lung in Bam­berg im Herbst 2024. Hier­für suchen wir Men­schen, die Lust haben, ihre Arbei­ten dort aus­zu­stel­len. Egal ob gemalt, foto­gra­fiert, geschrie­ben, gestal­tet oder per­formt, Ihrer Krea­ti­vi­tät sind kei­ne Gren­zen gesetzt. The­ma der Aus­stel­lung sind regio­na­le Posi­tiv­bei­spie­le zur Ener­gie­wen­de, die Mut machen und inspi­rie­ren sol­len. Ener­gie­wen­de und Kunst, was hat das mit­ein­an­der zu tun, den­ken Sie jetzt vielleicht?

Ziel der Aus­stel­lung ist, das eher fak­ten­ba­sier­te und für manch einen tro­cke­ne The­ma Ener­gie­wen­de emo­tio­nal und ästhe­tisch fass­bar zu machen und die sozia­le und kul­tu­rel­le Dimen­si­on der Ener­gie­wen­de aus­zu­lo­ten. Kunst als Spie­gel der Gesell­schaft und ihrer Ver­än­de­run­gen, als indi­vi­du­el­ler Aus­druck, berührt und bewegt Men­schen, wofür wir ger­ne eine Platt­form anbie­ten wol­len. Was für Bil­der haben wir Men­schen von erneu­er­ba­ren Ener­gien, von Wind, Son­ne, Was­ser, und von der Infra­struk­tur, mit der wir die­se nut­zen wol­len? Wir suchen daher für die künst­le­ri­sche Gestal­tung die­ser Aus­stel­lung span­nen­de Wer­ke und Ideen. Beglei­tend zum künst­le­ri­schen Teil der Aus­stel­lung wird ein infor­mie­ren­der Teil zu Erfol­gen und Ver­än­de­run­gen der Ener­gie­wen­de in Fran­ken gezeigt Teil­nah­me­be­din­gun­gen Ihre Wer­ke ein­rei­chen kön­nen Kunst­schaf­fen­de, die in Fran­ken ihren Wohn­sitz haben oder einen bio­gra­phi­schen Bezug zu der Regi­on haben.

Wir laden expli­zit nicht nur bereits eta­blier­te Künst­ler und Künst­le­rin­nen zur Teil­nah­me ein, son­dern eben­so Nach­wuchs­künst­ler und Nach­wuchs­künst­le­rin­nen, Stu­die­ren­de und alle Men­schen, die sich krea­tiv mit dem The­ma aus­ein­an­der­set­zen wol­len. Von allen Ein­sen­dun­gen benennt eine Jury eine Aus­wahl für die Aus­stel­lung, die mit fol­gen­den Hono­ra­ren ver­gü­tet wer­den: – für bereits exis­tie­ren­de Kunst­wer­ke, die für die Aus­stel­lung von der Jury aus­ge­wählt wer­den: 200 Euro – für Kunst­wer­ke, die extra für die Aus­stel­lung ange­fer­tigt und von der Jury aus­ge­wählt wur­den: 300 EUR Nach Abspra­che gibt es ein zusätz­li­ches Bud­get für Tech­nik­mie­te, Auf- und Abbau sowie Anrei­se. Um an der Vor­auswahl für die Aus­stel­lung teil­zu­neh­men, mel­den Sie sich unter dem Stich­wort „100% Zukunfts­en­er­gie“ bis spä­tes­tens zum 22.07.2024 per Mail an mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de mit fol­gen­den Details: – Fotos Ihrer Arbei­ten oder Ihre Tex­te und Vide­os – kur­ze Vor­stel­lung Ihrer Per­son – kur­zes State­ment zur Moti­va­ti­on und Ihres Bezugs zu dem The­ma Durch das Ein­sen­den Ihrer Wer­ke erklä­ren Sie sich bereit die­se, bei Aus­wahl durch die Jury, für die Dau­er der Aus­stel­lung und der zuge­hö­ri­gen Öffent­lich­keits­ar­beit der Stadt Bam­berg zur Ver­fü­gung zu stel­len. Ein geson­der­ter Nut­zungs­ver­trag wird in die­sem Fal­le noch zuge­sen­det. Haben Sie Ver­ständ­nis, dass auf­grund der räum­li­chen Gege­ben­hei­ten drei­di­men­sio­na­le Arbei­ten die Maße 80cm x 80cm x 100cm nicht über­schrei­ten sollten.

Kon­zept der Ausstellung

1. Sta­tus quo – Wo bin ich hier?: Wo sind wir in der Ener­gie­wen­de und wo müs­sen wir hin?

2. Schritt für Schritt – Was machen wir? Wel­che Schrit­te kön­nen und müs­sen erfol­gen, wel­chen Bei­trag kann man leisten?

3. Vie­le für alle: Was sind bis­he­ri­ge Erfolge?

4. Gemein­sam statt ein­sam: Wie Zusam­men­ar­beit uns weiterbringt!

5. War­um Energiewende?

- Dar­um: Auf eige­nen Füßen ste­hen. Unab­hän­gig­keit von gro­ßen Kon­zer­nen, auto­kra­ti­schen Regimen.

- Dar­um: Mit Sicher­heit. Ver­trau­en in Erneu­er­ba­re kann gestärkt werden.

- Dar­um: Hei­mat­lie­be. Schützt unser Zuhau­se, die Natur, die Zukunft und unse­re Gesund­heit 6. Wir packen´s an! – in der Regi­on geplan­te Vor­ha­ben 7. Und jetzt? – Wie geht es weiter?

Die­ser Rah­men kann als Inspi­ra­ti­on und Rich­tung die­nen, soll aber defi­ni­tiv nicht als star­re Anga­be ver­stan­den wer­den. Jede Idee ist uns will­kom­men! Zwar soll der Fokus der Aus­stel­lung auf dem Posi­ti­ven, den Chan­cen und Mög­lich­kei­ten, lie­gen und Emo­tio­nen wie Hoff­nung, Moti­va­ti­on und Ver­trau­en zu wecken. Genau­so ist es aber auch mög­lich, sich mit nega­ti­ve­ren Emo­tio­nen oder Unsi­cher­hei­ten auseinanderzusetzen.