Das von der deut­schen Gesell­schaft für inter­ven­tio­nel­le Radio­lo­gie und mini­mal­in­va­si­ne The­ra­pie (DeGiR) zer­ti­fi­zier­te Throm­bek­to­mie-Zen­trum am Kli­ni­kum Lich­ten­fels hat ab 01.07.2024 kei­ne Zulas­sung mehr und kann daher kei­ne Ein­grif­fe mehr vor­neh­men. Künf­tig kön­nen die­se Ein­grif­fe nur noch am Kli­ni­kum Coburg vor­ge­nom­men wer­den. Unter Throm­bek­to­mie ver­steht man die Ent­fer­nung eines Blut­ge­rinn­sels (Throm­bus) aus einem Blut­ge­fäß mit­hil­fe eines Kathe­ters. Die­se seit weni­gen Jah­ren in Deutsch­land zuge­las­se­ne The­ra­pie hat zu einer erheb­li­chen Ver­bes­se­rung und Effek­ti­vi­tät der Schlag­an­fall-The­ra­pie geführt. Am Kli­ni­kum Lich­ten­fels wur­de die Throm­bek­to­mie seit 2017 mit einem hoch­mo­ti­vier­ten Team unter der Lei­tung vom Neu­ro­ra­dio­lo­gen Dr. Con­stan­tin Zühl­ke auf­ge­baut und seit­her drei­mal zer­ti­fi­ziert. Die Angio­gra­phie-Anla­ge stand am Kli­ni­kum Lich­ten­fels allei­ne für die­se Schlag­an­fall­pa­ti­en­ten rund um die Uhr zur Verfügung.

„Für Pati­en­ten mit einem Schlag­an­fall gibt es ein sechs Stun­den Zeit­fens­ter. Wenn der Ver­schluss eines grö­ße­ren Gehirn­ge­fä­ßes vor­liegt, kann man das Gerinn­sel ent­fer­nen und damit das Abster­ben von Gehirn­zel­len ver­hin­dern. Pro Sekun­de ster­ben ca. 2 Mio. Hirn­zel­len. Der Fak­tor Zeit ist also ent­schei­dend. In den letz­ten 7 Jah­ren haben wir über 210 Pati­en­ten behan­delt. Bei vie­len Pati­en­ten konn­ten wir durch unse­re Metho­de weni­ge bis kei­ne Ein­schrän­kung nach dem Schlag­an­fall fest­stel­len. Die Lan­des­ar­beits­ge­mein­schaft Schlag­an­fall hat das Lich­ten­fel­ser Kli­ni­kum immer gut bewer­tet. Lei­der dür­fen wir die­se Ein­grif­fe bei Schlag­an­fall­pa­ti­en­ten künf­tig nicht mehr vor­neh­men.“, bedau­ert Dr. Con­stan­tin Zühl­ke, der Chef­arzt der Neu­ro­ra­dio­lo­gie am Kli­ni­kum Lich­ten­fels die­se Ent­schei­dung. „Wir waren immer ein hoch­pro­fes­sio­nel­les Team und die Mit­ar­bei­ter haben es ohne zusätz­li­chen Bereit­schafts­dienst geleis­tet. Alle Abtei­lun­gen hier am Kli­ni­kum Lich­ten­fels haben bei Schlag­an­fall­pa­ti­en­ten eng und pro­fes­sio­nell zusam­men­ge­ar­bei­tet. Hier­für möch­te ich mich ganz herz­lich bedan­ken, auch bei den Not­ärz­ten und Rettungssanitäter.

Gera­de Pati­en­ten, die ganz schlech­te Chan­cen hat­ten, konn­te bei einem Schlag­an­fall sehr gut gehol­fen wer­den.“ Am Kli­ni­kum Lich­ten­fels war das Team mit dem sog. „Drip & Drive“-Verfahren bei der Throm­bek­to­mie auch für die Kran­ken­häu­ser in Coburg und Son­ne­berg im Ein­satz. Die Ein­grif­fe wur­den mit ca. 60 % im Kli­ni­kum Lich­ten­fels, zu 25 % am Kli­ni­kum Coburg und zu ca. 15 % am Son­ne­ber­ger Kli­ni­kum vor­ge­nom­men. Das bedeu­tet, dass die Neu­ro­ra­dio­lo­gen – rund um die Uhr – aus Lich­ten­fels in die ande­ren Kli­ni­ken gefah­ren sind, um die­sen Ein­griff dann vor Ort zusam­men mit den Kar­dio­lo­gen oder Angio­lo­gen vor­zu­neh­men. Das spar­te Zeit, die beim Schlag­an­fall­pa­ti­en­ten enorm wich­tig ist. Unter ande­rem set­zen auch Askle­pi­os und die Uni­kli­nik in Ham­burg, sowie das Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Hei­del­berg die „Drip&Drive“-Methode sehr erfolg­reich ein.

„Ich habe die Befürch­tung, dass hier in der REGIO­MED-Haupt­ver­wal­tung nicht nur aus­schließ­lich zum Wohl der Pati­en­ten der Antrag in Mün­chen für das Kli­ni­kum Coburg als Throm­bek­to­mie-Zen­trum gestellt wur­de und letzt­lich auch von dort bewil­ligt wur­de. Der Antrag des Kli­ni­kum Lich­ten­fels wur­de von der Kon­zern­spit­ze nicht wei­ter ver­folgt, trotz der her­aus­ra­gen­den Bilanz. Am Kli­ni­kum Lich­ten­fels wur­den im Jahr 2023 ins­ge­samt 73 Throm­bek­to­mien vor­ge­nom­men, was einen Umsatz von ca. 1,3 Mio. Euro bedeu­tet. Am Kli­ni­kum Coburg ist man jetzt zwar Throm­bek­to­mie-Zen­trum, aber hat kei­ne Zertifizierung.

Auch die Angio­gra­phie ist lan­ge nicht so gut aus­ge­stat­tet wie die am Kli­ni­kum Lich­ten­fels.“ zeigt sich Land­rat Chris­ti­an Meiß­ner ent­täuscht von der Ent­schei­dung. „Es ist wie­der das ein­ge­trof­fen, was wir schon immer bemän­gelt haben: die lukra­ti­ven Abtei­lun­gen wer­den den klei­nen Häu­ser weg­ge­nom­men, obwohl sie her­vor­ra­gend leis­ten – oder genau des­halb! Daher wird es, wenn es nach mir geht, kein REGIO­MED 2.0 geben.“