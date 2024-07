Aus Bam­berg und sei­nem Umland lie­gen vor allem aus dem 14./15. Jahr­hun­dert zahl­rei­che schrift­li­che wie archäo­lo­gi­sche Quel­len zum mit­tel­al­ter­li­chen Töp­fer­hand­werk vor. Die Bam­ber­ger Bischofs­ur­ba­re wer­fen ein Schlag­licht auf die Pro­duk­ti­ons­struk­tu­ren im Diens­te des Bischofs, ganz in der Tra­di­ti­on der Lehens­wirt­schaft. Das Dom­stift hin­ge­gen hat Töp­fer ange­stellt – und auf dem Markt ver­kau­fen bald zunft­or­ga­ni­sier­te Hef­ne­rin­nen und Hef­ner ihre Waren. Die Archäo­lo­gie kennt ihre Werk­stät­ten und ihr Pro­dukt­spek­trum recht gut. Töp­fe­rei­en sind in Bam­berg selbst, vor allem aber aus dem Umfeld bekannt, so vom Luß­berg, aus Strul­len­dorf oder Kip­fen­dorf. Eini­ge der Fun­de lie­gen beim His­to­ri­schen Ver­ein Bam­berg und wer­den aktu­ell neu gesich­tet. Die Vor­trags­rei­he „Uni im Muse­um“ bie­tet die Mög­lich­keit, eini­ge der For­schungs­schwer­punk­te der an der Uni­ver­si­tät Bam­berg täti­gen Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren ken­nen­zu­ler­nen. Wis­sen­schaft­li­che und musea­le For­schung gehen oft gemein­sa­me Wege und tei­len sich The­men und Fra­ge­stel­lun­gen. Daher ist das Muse­um mit sei­nen Samm­lun­gen ein idea­ler Ort, um sol­che Ergeb­nis­se zu präsentieren.

Wann: Don­ners­tag, 11. Juli 2024, 17 Uhr

Dau­er: ca. 60 Min.

Kos­ten: kostenfrei

Öffent­li­che Ver­an­stal­tung, kei­ne Anmel­dung erforderlich

Ort: His­to­ri­sches Muse­um Bam­berg, Dom­platz 7, 96049 Bamberg