BAM­BERG. Frei­tag­abend erbeu­te­ten meh­re­re Unbe­kann­te Bar­geld von einem jun­gen Mann in der Bam­ber­ger Innen­stadt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Kurz vor 20 Uhr war ein 16-Jäh­ri­ger aus Sach­sen in der Pas­sa­ge „An den Stadt­mau­ern“ unter­wegs. Dort spra­chen ihn meh­re­re Jugend­li­che an und for­der­ten ihn in bedroh­li­cher Wei­se auf Geld her­aus­zu­ge­ben. Dar­auf­hin über­gab der jun­ge Mann sei­nen Geld­beu­tel samt Bar­geld. Anschlie­ßend flüch­te­ten die Täter mit einem mitt­le­ren zwei­stel­li­gen Geld­be­trag. Der 16-Jäh­ri­ge blieb bei dem Vor­fall unver­letzt und wand­te sich an die Poli­zei. Beschrei­bun­gen der jugend­li­chen Täter konn­te der 16-Jäh­ri­ge nicht abge­ben. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung ver­lief negativ.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt nun wegen räu­be­ri­scher Erpres­sung und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen, die Frei­tag­abend den Vor­fall „An den Stadt­mau­ern“ beob­ach­tet haben und/​oder Hin­wei­se auf die Täter geben kön­nen, mel­den sich bit­te bei der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.