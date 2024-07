Das Hein­richs­fest fin­det vom 12. bis 14. Juli 2024 auf dem Dom­platz und in der Dom­stra­ße statt. Wegen des Hein­richs­fests kommt es zu Sper­run­gen für den Ver­kehr: Dom­platz und Dom­stra­ße am Frei­tag, 12. Juli, von 19 bis 23 Uhr, Dom­platz wegen des Motor­rad­got­tes­diens­tes am Sams­tag, 13. Juli, von 14 bis 19 Uhr sowie Dom­platz und Dom­stra­ße am Sonn­tag, 14. Juli, von 6 bis 18 Uhr. Die Bus­se der Linie 910 neh­men in der Zeit des Hein­rich­fests eine Umlei­tung. Am Frei­tag, 12. Juli, kann das Anruf-Lini­en-Taxi ab 20 Uhr die Hal­te­stel­len „Lan­ge Stra­ße“ bis „Dom­schu­le“ stadt­aus­wärts sowie die Hal­te­stel­len „Dom­schu­le“ und „Dom­platz“ stadt­ein­wärts nicht bedie­nen. Von Sams­tag, 13. Juli, ca. 14 Uhr, bis Sonn­tag, 14. Juli, Betriebs­schluss, ver­kehrt die Linie 910 nach einem Son­der­fahr­plan. Die Hal­te­stel­len „Lan­ge Str.“ bis „Jakobs­berg“ kön­nen stadt­aus­wärts nicht bedient wer­den. Stadt­ein­wärts ent­fal­len die Hal­te­stel­len „Jakobs­berg“ bis „Schön­leins­platz“.