In der male­ri­schen Kulis­se des Hofer The­re­si­en­st­eins fei­er­te die Dia­ko­nie Hoch­fran­ken wie­der ihr jähr­li­ches Som­mer­fest. Die Ver­an­stal­tung bot Mit­ar­bei­ten­den die wun­der­ba­re Gele­gen­heit, einen ent­spann­ten Abend in gesel­li­ger Atmo­sphä­re unter Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen zu genie­ßen. Musi­ka­lisch sorg­te am Nach­mit­tag das Duo Goller&Götz für die rich­ti­ge Atmo­sphä­re. Spä­ter am Abend heiz­te DJ Gol­den Vibe die Tanz­flä­che vor dem idyl­li­schen Pavil­lon am The­re­si­en­st­ein ein. Auch kuli­na­risch gab es eini­ges zu ent­de­cken: Der Bur­ger­wehr Food­truck der Metz­ge­rei Max ver­wöhn­te die Gäs­te mit köst­li­chen Bur­gern, wäh­rend der Razz&Rübe Food­truck vega­ne Deli­ka­tes­sen anbot. Die Bewir­tung lag in den bewähr­ten Hän­den der Päch­ter des The­re­si­en­st­eins, Bär­bel und Ste­fan Scher­del, die mit ihrem Ser­vice das Fest per­fekt ergänz­ten. Vor allem die Foto­box sorg­te für vie­le Lacher und hei­te­re Erin­ne­rungs­fo­tos. „Es war ein wun­der­schö­ner Abend mit vie­len Gesprä­chen und einer ganz beson­de­ren Atmo­sphä­re. Auf unse­rem Som­mer­fest kommt man auch mal mit Men­schen ins Gespräch, die man sonst nur vom Tele­fon kennt. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle, die die­ses Fest mög­lich gemacht haben und an alle Gäs­te,“ sagt Björn Pausch von der Stabs­stel­le Kom­mu­ni­ka­ti­on und Mar­ke­ting der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken. Das Som­mer­fest der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken hat erneut gezeigt, wie wich­tig Gemein­schaft und Zusam­men­halt gera­de im sozia­len Bereich sind und wie viel Freu­de und Abwechs­lung vom All­tag sol­che Ver­an­stal­tun­gen bringen.