Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Aus einem Hin­ter­hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Pödel­dor­fer Stra­ße wur­de am Sonn­tag zwi­schen 12:00 Uhr und 16:30 ein Pedelec gestoh­len. Das Fahr­rad in den Far­ben anthrazit/​türkis der Mar­ke Hai­bike im Wert von ca. 4.000 Euro war dort an einem Bal­kon­pfos­ten gesperrt und wur­de samt Schloss entwendet.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

SUV holt Jugend­li­chen von Fahr­rad und fährt weiter

BAM­BERG. Sonn­tag­abend zwi­schen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr befuhr ein 16-Jäh­ri­ger die Richard-Wag­ner-Stra­ße in Rich­tung Innen­stadt mit sei­nem Fahr­rad. Auf Höhe Hain­stra­ße fuhr ein schwar­zer SUV hin­ter ihm und hup­te mehr­fach. Anschlie­ßend zog der SUV an dem Jugend­li­chen vor­bei und streif­te ihn mit der rech­ten Fahr­zeug­sei­te, so dass der Rad­fah­rer stürz­te. Der Fah­rer des SUV fuhr wei­ter, ohne sich um den Ver­letz­ten zu kümmern.

Die Poli­zei Bam­berg sucht Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Meh­rer Fahr­zeu­ge im Stadt­ge­biet zerkratzt

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­abend und Sonn­tag­abend wur­den in der Äuße­ren Löwen­stra­ße meh­re­re Fahr­zeu­ge von Unbe­kann­ten beschä­digt. Mit einem spit­zen Gegen­stand wur­den vier Fahr­zeu­ge zer­kratzt und ein Gesamtsach­scha­den von ca. 6.000 Euro angerichtet.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Zeu­gin beob­ach­tet Sach­be­schä­di­gung und infor­miert die Polizei

BAM­BERG. Eine Sach­be­schä­di­gung an einem Fahr­zeug konn­te eine Zeu­gin in der Grün­tal­stra­ße beob­ach­ten. Dort ging ein 63-Jäh­ri­ger an einem wei­ßen Seat vor­bei und zer­kratz­te die­sen mit einem unbe­kann­ten Gegen­stand groß­flä­chig an der rech­ten Sei­te und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den von ca. 5.000 Euro. Da die Zeu­gin den Ver­ur­sa­cher per­sön­lich kann­te, konn­te sie der Poli­zei Bam­berg die Per­so­na­li­en übergeben.

Unter Dro­gen und Alko­hol­ein­fluss am Steuer

BAM­BERG. Ins­ge­samt neun Per­so­nen wur­den im Lau­fe des Sonn­tags im Stadt­ge­biet unter Ein­fluss von Dro­gen oder Alko­hol beim Füh­ren eines Kraft­fahr­zeugs erwischt. Allen wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Eini­gen droht ein Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

WALS­DORF. Leich­te Ver­let­zun­gen erlit­ten ein 49-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer sowie sei­ne 36-jäh­ri­ge Sozia bei einem Ver­kehrs­un­fall in der Stei­ger­wald­stra­ße. Eine 39-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin setz­te den Blin­ker und bog nach links in ein Anwe­sen ab. Genau in die­sem Moment über­hol­te der Kraft­rad­fah­rer den Pkw und prall­te fron­tal in die Fah­rer­sei­te. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHÖN­BRUNN. Im Bereich einer Links­kur­ve kam am Sonn­tag­mit­tag einem 39-jäh­ri­gen Auto­fah­rer ein Fahr­zeug ent­ge­gen, wel­ches gera­de dabei war, einen ande­ren Pkw zu über­ho­len. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den, muss­te der 39-Jäh­ri­ge mit sei­nem Pkw, VW Pas­sat, aus­wei­chen und prall­te gegen die Leit­plan­ke. Durch den Anstoß wur­de die kom­plet­te Bei­fah­rer­sei­te des VW ver­kratzt und ein­ge­dellt. Die Scha­dens­hö­he wird mit ca. 5.000 Euro beziffert.

Sons­ti­ges

MEM­MELS­DORF. Einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de am Sonn­tag­abend ein E‑Scooter Fah­rer in der Bam­ber­ger Stra­ße unter­zo­gen, da er ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs war. Wäh­rend der Über­prü­fung bemerk­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten beim 16-jäh­ri­gen Rol­ler­fah­rer zudem dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Dar­auf­hin muss­te der Jugend­li­che zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Anzei­gen wer­den erstattet.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Auf regen­nas­ser Fahr­bahn zu schnell und in Aqua­pla­ning geraten

Sta­del­ho­fen. Am Sams­tag­nach­mit­tag war die 61-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines VW auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs. Lei­der fuhr sie auf der regen­nas­sen Fahr­bahn mit unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit, geriet des­halb ins Aqua­pla­ning und kam ins Schleu­dern. Sie krach­te in die Mit­tel­schutz­plan­ke und blieb auf dem lin­ken Fahr­strei­fen lie­gen. Der Unfall ging den­noch glimpf­lich aus, da sie unver­letzt blieb. Der VW ist jedoch stark beschä­digt und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

Erheb­lich alko­ho­li­siert auf der Auto­bahn einen Unfall verursacht

Hall­stadt. Am Sams­tag­nach­mit­tag war der 64-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs. In der Bau­stel­le Hall­stadt fuhr er auf dem rech­ten Fahr­strei­fen. Links neben ihm fuhr ein Mer­ce­des mit 42-jäh­ri­ger Fah­re­rin. Der Mer­ce­des war dabei deut­lich brei­ter als die dort erlaub­ten 2,10m und die Fah­re­rin hät­te den lin­ken Fahr­strei­fen gar nicht benut­zen dür­fen. An der Fahr­bahn­zu­sam­men­füh­rung kam es zu einem seit­li­chen Zusam­men­stoß der bei­den Autos mit erheb­li­chen Kratz­schä­den. Da die Ver­kehrs­po­li­zei an ande­rer Stel­le gebun­den und die Autos noch fahr­be­reit waren, wur­den die Unfall­be­tei­lig­ten ange­wie­sen an der nächs­ten Aus­fahrt abzu­fah­ren und dort in Sicher­heit auf die Poli­zei zu war­ten. Die bei­den Par­tei­en fan­den sich dar­auf­hin jedoch eini­ge Zeit spä­ter direkt auf der Dienst­stel­le der Ver­kehrs­po­li­zei ein. Der auf­neh­men­de Beam­te staun­te aller­dings nicht schlecht, als er beim VW-Fah­rer Alko­hol­ge­ruch wahr­nahm und ein frei­wil­li­ger Alko­test dann satt über 1,4 Pro­mil­le Alko­hol anzeig­te. Zwei Blut­ent­nah­men waren beim VW-Fah­rer nun erfor­der­lich und ihm muss nun eine Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs vor­ge­wor­fen wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf fast 30.000 Euro geschätzt. Die Details des Unfall­her­gangs sind der­zeit noch unklar. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Ex-Lieb­ha­ber geht kör­per­lich gegen den „Neu­en“ vor.

BAY­REUTH. Ein klä­ren­des Gespräch such­te eine 17jährige aus Bay­reuth mit ihrem Ex-Freund. So kam es am Sonn­tag in den frü­hen Abend­stun­den im Bereich der Spitz­weg­stra­ße gegen 20 Uhr zu einem Tref­fen an dem auch der neue Freund teil­nahm. Offen­sicht­lich konn­te der 22 Jah­re alte Mann aus Bay­reuth noch nicht so recht mit der Tren­nung umge­hen und belei­dig­te sei­ne Ex-Freun­din. Den neu­en Freund, einen 21 Jah­re alten Mann aus Mem­mels­dorf, zog er aus des­sen Fahr­zeug und drück­te ihn mehr­fach gegen die Türe des Pkw, so dass ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro ent­stand. Wei­ter­hin schlug der 22jährige noch auf den 21 Jah­re alten Mann ein und schlug ihn ins Gesicht und an die Brust. Alle Betei­lig­ten konn­ten auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes durch die ver­stän­dig­ten Beam­ten der Inspek­ti­on Bay­reuth-Stadt ange­trof­fen wer­den und wur­den zum Vor­fall befragt. Der 22 Jah­re alte Mann aus Bay­reuth bekam ein Kon­takt­ver­bot aus­ge­spro­chen und muss nun mit einem Straf­ver­fah­ren rech­nen. Der 21jährige kam zur Abklä­rung in die Not­auf­nah­me des Kli­ni­kums Bayreuth.

Kon­sum­ver­bots­zo­ne auf dem Bür­ger­fest missachtet.

BAY­REUTH. Ins­ge­samt 6 Ver­stö­ße nach dem Can­na­bis Gesetz wur­den beim Bür­ger­fest durch die ein­ge­setz­ten Beam­ten oder dem Sicher­heits­dienst am Wochen­en­de fest­ge­stellt. Alle 6 Per­so­nen im Alter zwi­schen 20 und 26 Jah­ren kon­su­mier­ten inner­halb der Kon­sum­ver­bots­zo­ne Can­na­bis. Es wer­den Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren gegen alle sechs Per­so­nen eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Sons­ti­ges

FORCH­HEIM. Am Sonn­tag­nach­mit­tag kam es an einer Tank­stel­le in der Bam­ber­ger Stra­ße zu einer Strei­tig­keit zwi­schen einem 43-Jäh­ri­gen und einem 22-Jäh­ri­gen. Zunächst gin­gen sich die bei­den Kon­tra­hen­ten ledig­lich ver­bal an. Dies ufer­te letzt­lich aller­dings zu einer hand­fes­ten Aus­ein­an­der­set­zung aus, in deren Fol­ge der Älte­re der bei­den Forch­hei­mer dem Ande­ren mit der Faust ins Gesicht schlug. Im Anschluss flüch­te­te er mit sei­nem Pkw von der Tatört­lich­keit. Der jun­ge Mann wur­de mit einer Platz­wun­de an der Lip­pe in ein Kran­ken­haus nach Erlan­gen gebracht. Als die Strei­fe den Beschul­dig­ten an sei­ner Wohn­an­schrift auf­such­te, wur­de fest­ge­stellt, dass die­ser Alko­hol getrun­ken hat­te. Es wur­de daher eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, da er mit dem Pkw unter­wegs war. Ihn erwar­tet nun unter ande­rem eine Anzei­ge wegen Körperverletzung.

FORCH­HEIM. Am 08.07.24, gegen 00:10 Uhr wur­den durch eine Strei­fe der Forch­hei­mer Poli­zei Ver­kehrs­kon­trol­len in Forch­heim durch­ge­führt. Im Rah­men des­sen wur­de im Bereich der Karl-Brö­ger-Stra­ße ein 16-Jäh­ri­ger mit sei­nem Klein­kraft­rad einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Auf Nach­fra­ge gab er an, dass er kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis besit­ze. Die Wei­ter­fahrt wur­de dar­auf­hin unter­bun­den. Er erhält nun eine Anzei­ge wegen Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto beschä­digt und weitergefahren

RED­WITZ, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag wur­de ver­mut­lich gegen 01:00 Uhr Nachts der schwar­ze Mer­ce­des eines 55-Jäh­ri­gen mas­siv beschä­digt. Der Herr bemerk­te nur weni­ge Minu­ten spä­ter den Scha­den im Front­be­reich sei­nes Wagens. Dar­auf­hin konn­te die dazu geru­fe­ne Strei­fe den zunächst unbe­kann­ten Täter aus­fin­dig machen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf 25.000 Euro. Der Ver­ur­sa­cher erhält eine Straf­an­zei­ge wegen Unfallflucht.

Zaun beschä­digt

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag konn­te ein Mit­glied vom 1. FC Hund e.V. fest­stel­len, dass im Zeit­raum von Sams­tag 15:00 Uhr bis Sonn­tag 15:00 Uhr ein Zaun­feld beschä­digt wur­de. Die­ser ist nach unten ein­ge­drückt wor­den und man ver­mu­tet nun, ob jemand in das Grund­stück ein­ge­stie­gen sei. Hier­bei ist ein Sach­scha­den von rund 100 Euro ent­stan­den. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels zu melden.

Qas­h­qai ange­fah­ren und anschlie­ßend geflüchtet

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­nach­mit­tag woll­te ein 93-Jäh­ri­ger mit sei­nem Opel rück­wärts aus­par­ken und beschä­dig­te dabei einen gepark­ten Qas­h­qai Nis­san. Der Fah­rer flüch­te­te zunächst, konn­te aber dar­auf­hin durch Zeu­gen der Tat aus­fin­dig gemacht wer­den. Der Sach­scha­den liegt bei rund 4.000 Euro.

Der Ver­ur­sa­cher erhält eine Straf­an­zei­ge wegen Unfallflucht.

Tee­rab­la­ge­rung wahrgenommen

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag stel­le ein besorg­ter Bür­ger fest, dass es sich auf einem Flur­weg in Unter­brunn um eine „ille­ga­le Tee­rab­la­ge­rung“ han­deln könn­te. Die Poli­zei­be­am­ten über­prüf­ten die­se Wahr­neh­mung und konn­ten fest­stel­len, dass dies schon eini­ge Zeit dort lie­gen müss­te und auch für die Repa­ra­tur der Flur­we­ge ver­wen­det wird. Eine Abklä­rung mit dem Markt Ebens­feld wird durchgeführt.