Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Dieb­stahl eines Herrenrades

Spar­dorf – Im Zeit­raum vom 02.07.2024 12 Uhr bis 05.07.2024 14:30 Uhr, wur­de in der Stra­ße „Hohe War­te“ ein Fahr­rad der Mar­ke Gude­reit, in den Far­ben Sil­ber und Schwarz, ent­wen­det. Das Her­ren­rad war mit einem Ket­ten­schloss ver­sperrt. Der Zeit­wert des Fahr­ra­des beläuft sich auf ca. 50 Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131 98842–20 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Suche nach Eigentümer

Ein Rol­ler im Wert von 25 Euro wur­de am Sonn­tag in Höchstadt bei einem 18jährigen Her­an­wach­sen­den sicher­ge­stellt, weil der Ver­dacht besteht, dass er das Spiel­ge­rät ent­wen­det haben könn­te. Der jun­ge Mann hat­te durch sein Ver­hal­ten die Auf­merk­sam­keit einer Zeu­gin auf sich gezo­gen, als er den Rol­ler ver­steck­te. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch stell­te dann fest, dass ihm der Rol­ler tat­säch­lich nicht gehört. Nach­dem unklar ist, wem und wo der gelb-graue Tret­rol­ler Mika­do Sport abhan­den kam, wird der Eigen­tü­mer noch gesucht.

Fahr­rä­der entwendet

Gleich zwei Fahr­rä­der wur­den einem Ehe­paar aus Zeckern in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag aus ihrem Car­port in der Eichen­dorff­stra­ße ent­wen­det. Das blaue Her­ren-Moun­tain­bike und das rote Damen-Moun­tain­bike der Mar­ke Cube waren bei­de abge­sperrt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch ermit­telt gegen Unbekannt.

Wind­schutz­schei­be beschädigt

Eine gesprun­ge­ne Wind­schutz­schei­be an einem wei­ßen 5er BMW ist Gegen­stand einer Anzei­ge wegen Sach­be­schä­di­gung bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch. Der Sprung wird einer mut­wil­li­gen Kraft­ein­wir­kung zuge­schrie­ben und muss in der Zeit von Don­ners­tag dem 27.06.2024 bis Sonn­tag 07.07.2024 in Höchstadt in der Stra­ße Am Karp­fen­krei­sel in einem Car­port ver­ur­sacht wor­den sein. Der Scha­den wird auf 700 Euro geschätzt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Ein gepark­ter Klein­trans­por­ter wur­de in der Zeit von Don­ners­tag­nach­mit­tag bis Sonn­tag­nach­mit­tag in Adels­dorf in der Bahn­hof­stra­ße 46 an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher, ver­mut­lich ein Fahr­zeug­füh­rer der zu weit rechts fuhr, mel­de­te sich nicht. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch sucht Zeu­gen für die umgangs­sprach­lich Unfall­flucht genann­te Straf­tat, damit der Geschä­dig­te den Scha­den in Höhe von 300 Euro doch noch ersetzt bekommt.