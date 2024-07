Stadt­rund­gang mit kam­mer­zo­fe, mar­tin luther & Co. Im ehe­ma­li­gen Her­zog­tum Coburg reich­ten sich über Jahr­hun­der­te Köni­gin­nen und Köni­ge, Gelehr­te und Kunst­schaf­fen­de von inter­na­tio­na­lem Rang die Hän­de. Doch wie sah das Leben außer­halb des her­zog­li­chen Par­ketts aus, fern von Hof, Adel und Reich­tum? Authen­tisch kos­tü­mier­te Gäs­te­füh­re­rin­nen und Gäs­te­füh­rer las­sen die Cha­rak­te­re beson­de­rer Per­sön­lich­kei­ten wie­der auf­er­ste­hen und plau­dern neben­bei ger­ne mal aus dem Näh­käst­chen. Die unter­halt­sa­men, öffent­li­chen Kos­tüm­füh­run­gen für Ein­zel­rei­sen­de wer­den in den Som­mer­mo­na­ten an meh­re­ren Tagen und zu unter­schied­li­chen Uhr­zei­ten durchgeführt:

Frei­tag, 05. Juli 2024, 17:00 Uhr, Zofe Matilde

Mon­tag, 08. Juli 2024, 14:00 Uhr, Bratwurstbrater

Don­ners­tag, 11. Juli 2024, 14:00 Uhr, Mar­tin Luther

Mon­tag, 22. Juli 2024, 21:30 Uhr, Nachtwächter

Sams­tag, 27. Juli 2024, 14:00 Uhr, Marktfrau

Don­ners­tag, 01. August 2024, 11:00 Uhr, Zofe Matilde

Mon­tag, 05. August 2024, 14:00 Uhr, Bratwurstbrater

Diens­tag, 06. August 2024, 21:30 Uhr, Nachtwächter

Don­ners­tag, 15. August 2024, 14:00 Uhr, Mar­tin Luther

Sams­tag, 24. August 2024, 14:00 Uhr, Marktfrau

Das Ange­bot von Coburg Mar­ke­ting rich­tet sich an Urlaubs­gäs­te genau­so wie Ein­hei­mi­sche, die Lust auf einen kurz­wei­li­gen Rund­gang haben. Treff­punkt ist vor der Hof-Apo­the­ke am Markt­platz. Der Preis für die ein­stün­di­ge Füh­rung beträgt 9 € pro Per­son bzw. 7 € ermä­ßigt. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist tele­fo­nisch unter +49 9561 89–8000 oder per E‑Mail an tourismus@​coburg.​de erwünscht. Alle Kos­tüm­füh­run­gen durch die Ves­tes­tadt kön­nen von Rei­se­grup­pen auch indi­vi­du­ell gebucht wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: coburg​mar​ke​ting​.de/​e​n​t​d​e​c​k​e​n​-​e​r​l​e​b​e​n​/​s​t​a​d​t​f​u​e​h​r​u​n​gen