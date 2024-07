Der berühm­te Kin­der­buch­au­tor und Illus­tra­tor Paul Maar lässt in sei­nen Büchern das Sams vie­le Aben­teu­er erle­ben. Ab dem 4. Juli 2024 bringt die Deut­sche Post nun eine beson­de­re Brief­mar­ke her­aus, mit der das quir­li­ge Fabel­we­sen bald in Brief­käs­ten in der gan­zen Repu­blik schlüp­fen kann. Bam­bergs Ober­bür­ger­meis­ter Star­ke war per­sön­lich vor Ort und erklär­te im Bei­sein des Künst­lers: „Paul Maar ist einer der füh­ren­den kul­tu­rel­len Reprä­sen­tan­ten der Stadt. Nun wird sein Sams per Brief noch viel mehr Men­schen errei­chen und begeis­tern.“ Paul Maar steht in sei­nem Wohn­zim­mer in Bam­berg und ist sicht­lich erfreut, als Bernd Mey­er, Abtei­lungs­lei­ter Fran­kie­rung bei der Deut­schen Post AG, dem 87-Jäh­ri­gen die ers­te Sams-Brief­mar­ke überreicht.

„Ich freue mich sehr. Das pas­siert ja nicht jedem Autor und Illus­tra­tor, dass eine Figur, die er geschaf­fen hat, einen Platz auf einer Brief­mar­ke fin­det.“ Maar sei von der Nach­richt „total über­rascht“ gewe­sen. „Ich hat­te kei­ne Ahnung, dass jemand so eine Idee haben könn­te.“ Die kam von Johan­nes Wicht aus Ste­gau­rach, selbst begeis­ter­ter Brief­mar­ken­samm­ler und Autor. Er hat­te vor zwei Jah­ren dem Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­ri­um die Sams-Brief­mar­ke vor­ge­schla­gen. Nun erscheint sie als eines von zwei Son­der­post­wert­zei­chen im Zuge der Brief­mar­ken­se­rie „Hel­den der Kind­heit“, zu der laut Deut­scher Post bereits die berühm­ten Kin­der­fi­gu­ren „Bie­ne Maja“, „Pip­pi Lang­strumpf“ oder „Pinoc­chio“ gehö­ren. Gemein­sam mit dem Sams wird „Michel aus Lön­ne­ber­ga“ ab dem 4. Juli 2024 auf Brief­um­schlä­gen für 85 Cent durch ganz Deutsch­land unter­wegs sein. Bam­bergs Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Star­ke kün­dig­te an, dass auch die Stadt­ver­wal­tung die­se Brief­mar­ken erwer­ben wer­de. „Die Kul­tur­stadt Bam­berg lebt von bedeu­ten­den Per­sön­lich­kei­ten wie Paul Maar. Er ist eine Zier­de für unse­re Stadt und wir freu­en über die Ehre, die ihm zuteil­wird.“ Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar bezeich­net die Sams-Brief­mar­ke als „wirk­lich wun­der­ba­re Ehrung ‚unse­res‘ Schrift­stel­lers und Sams-Papas Paul Maar. Sie ist wun­der­schön gestal­tet. In den nächs­ten Mona­ten wer­de ich defi­ni­tiv mal wie­der ein paar Brie­fe mehr schrei­ben anstatt E‑Mails, und auf alle Brie­fe die­se Brief­mar­ke kleben.“

Wo gibt’s die Sams-Briefmarke?

Stand­or­te fin­det man online über den Fili­al­fin­der der Deut­schen Post https://​www​.deut​sche​post​.de/​d​e​.​h​tml, im Menü „Stand­ort“ aus­wäh­len und „Bam­berg“ ein­ge­ben. Anschlie­ßend „Fil­ter“ aus­wäh­len, „Ser­vice“ und den Unter­punkt „Post und Paket­ser­vices“ ankli­cken, dort dann auf „Son­der­brief­mar­ken mit/​ohne Zuschlag kau­fen“ gehen. Die auf­ge­führ­ten Filia­len bie­ten die Brief­mar­ke dann an. Erhält­lich ist die Brief­mar­ke z.B. in der Haupt-Filia­le in der Lud­wig­stra­ße 25 in Bam­berg am Bahnhof.