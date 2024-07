Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der Sit­zung vom 21.05.2024 und 17.06.2024

Beschluss:

Die Nie­der­schrif­ten wer­den geneh­migt. Bericht des 1. Bürgermeisters

Der 1. Bür­ger­meis­ter berichtet:

KITA-Neu­bau

Die Aus­schrei­bung für das Wär­me-Dämm-Ver­bund-Sys­tem (Türen und Fens­ter), Metall­bau mit Ver­gla­sungs­ar­bei­ten und der Tro­cken­bau lau­fen aktu­ell. Die Ver­ga­ben sind für Ende Juni geplant. Die Vor­be­rei­tun­gen der Holz­rah­men­bau­wei­se lau­fen bereits, die Fir­ma wird erst Mit­te Juli mit den Arbei­ten beginnen.

Euro­pa­wah­len 2024

Der 1.Bürgermeister möch­te sich bei allen Wahlhelferinnen*Helfer bedan­ken für die Unter­stüt­zung bei der Euro­pa­wahl 2024. Ganz beson­ders auch bei denen, die kurz­fris­tig ihre Hil­fe ange­bo­ten haben und ein­ge­sprun­gen sind.

WV Stein­feld Orts­netz­sa­nie­rung BA 2024–2026

Am 28.05.2024 fand mit Herrn Neu­kel (beauf­tragt mit Beweis­si­che­rung) eine Bege­hung des ers­ten Bau­ab­schnitts (BA 2024) statt. Die Durch­füh­rung der Beweis­si­che­rung in die­sem Bau­ab­schnitt erfolg­te in der KW 24 (10./11.06.2024). Die Beweis­si­che­rung in den rest­li­chen Bau­ab­schnit­ten erfolgt nach Bau­fort­schritt und in Abspra­che mit der aus­füh­ren­den Fir­ma. Bei der Beweis­si­che­rung wer­den neben den Ver­kehrs­flä­chen alle angren­zen­den Gebäu­de (außen) auf­ge­nom­men. Am 28.05.2024 fand eben­falls eine Abstim­mung mit Herrn Wald­mann von der Tele­kom bzgl. des Glas­fa­ser­aus­baus statt. Hier­bei wur­den der Tele­kom die Pla­nun­gen des ers­ten Bau­ab­schnit­tes (BA 2024) mit­ge­teilt, damit die­se in den wei­te­ren Pla­nun­gen des Glas­fa­ser­aus­baus berück­sich­tigt und mit­ein­an­der abge­stimmt wer­den kön­nen. Die mit der Lei­tungs­sa­nie­rung beauf­tra­ge Fa. Pfaf­fin­ger, Pas­sau, ist der­zeit mit den Bau­vor­be­rei­tun­gen beschäf­tigt. Die Bau­stel­le in Stein­feld wird vor­aus­sicht­li­chen in der KW 25 und 26 (17. bis 28.06.2024) ein­ge­rich­tet. Eine Bau­an­lauf­be­spre­chung mit der Fa. Pfaf­fin­ger, dem Inge­nieur­bü­ro Wey­rau­ther und der Gemein­de Sta­del­ho­fen fand bereits am 24.04.2024 in der VG Stein­feld statt. Der ers­te Jour-Fixe Ter­min erfolgt in Abstim­mung mit der Bau­fir­ma und der Gemein­de (wöchent­lich diens­tags um 15.30 Uhr) und wird noch bekannt gegeben.

Erreich­bar­keit Forst­re­vier Steinfeld

Die war­me Wit­te­rung der letz­ten Tage führt aktu­ell zu stei­gen­der Akti­vi­tät der Bor­ken­kä­fer und damit ver­bun­den zu ver­mehr­ten Anfra­gen im Forst­re­vier Stein­feld. Das Revier Stein­feld ist lei­der nicht durch­weg tele­fo­nisch erreich­bar, da vie­le Ter­mi­ne auch vor Ort mit Wald­be­sit­zern abge­hal­ten wer­den. Soll­te das Revier nicht erreich­bar sein, rufen Sie bit­te wäh­rend der übli­chen Öff­nungs­zei­ten (Mo-Do: 08–16 Uhr, Fr 8–12 Uhr) das Amt in Scheß­litz unter der Num­mer 0951/86872000 an. Die­se Rege­lung gilt ab sofort bis Ende Sep­tem­ber 2024.

Haus­halts­plan und Haus­halts­sat­zung für das Jahr 2024

Der Ent­wurf des Haus­halts­pla­nes und der Haus­halts­sat­zung für das Jahr 2024 wur­de den Gemein­de­rats­mit­glie­dern bereits mit der Sit­zungs­la­dung zur Ver­fü­gung gestellt. Ver­tie­fen­de Fra­gen wer­den erläutert.

Beschluss:

Auf Grund der Art. 63. ff. der Gemein­de­ord­nung erlässt die Gemein­de Sta­del­ho­fen fol­gen­de Haushaltssatzung:

§ 1 Der als Anla­ge bei­gefüg­te Haus­halts­plan für das Haus­halts­jahr 2024 wird hier­mit fest­ge­setzt; er schließt im Ver­wal­tungs­haus­halt in den Ein­nah­men und Aus­ga­ben mit 2.960.500,00 € und im Ver­mö­gens­haus­halt in den Ein­nah­men und Aus­ga­ben mit 2.859.700,00 € ab.

§ 2 Der Gesamt­be­trag für Kre­dit­auf­nah­men für Inves­ti­tio­nen und Inves­ti­ti­ons­för­de­rungs­maß­nah­men wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3 Ver­pflich­tungs­er­mäch­ti­gun­gen im Ver­mö­gens­haus­halt wer­den nicht festgesetzt.

§ 4 Die Steu­er­sät­ze (Hebe­sät­ze) für die nach­ste­hen­den Gemein­de­steu­ern wer­den wie folgt festgesetzt:

1. Grund­steu­er

a) für die land- und forst­wirt­schaft­li­chen Betrie­be (A) 450 v.H.

b) für die Grund­stü­cke (B) 450 v.H.

2. Gewer­be­steu­er 360 v.H.

§ 5 Der Höchst­be­trag der Kas­sen­kre­di­te zur recht­zei­ti­gen Leis­tung von Aus­ga­ben nach dem Haus­halts­plan wird auf 493.000,00 € festgesetzt.

§ 6 Wei­te­re Fest­set­zun­gen wer­den nicht vorgenommen.

§ 7 Die­se Haus­halts­sat­zung tritt mit dem 1. Janu­ar 2024 in Kraft.

Finanz­plan für die Haus­halts­jah­re 2023 bis 2027

Der Finanz­plan für die Haus­halts­jah­re 2023 bis 2027 wur­de bera­ten und erläutert.

Beschluss:

Der Finanz­plan wird nach ein­ge­hen­der Bera­tung beschlos­sen. Der Finanz­plan ist als Anla­ge dem Haus­halts­plan beigefügt.

Ver­schie­de­nes

Die nächs­te Sit­zung fin­det vor­aus­sicht­lich am Mon­tag, 29.07.2024, 19:30 Uhr statt. Die Vor­be­spre­chung fin­det am Mon­tag, 22.07.2024, 16.15 Uhr statt.

Wege­rück­bau Naturstrom

Die Wege­bau­maß­nah­me zur Wie­der­her­stel­lung der Feld­we­ge ist zwi­schen­zeit­lich mit der Fa. Natur­strom und der bau­aus­füh­ren­den Fir­ma Bezold unter Betei­li­gung der Gemein­den Wat­ten­dorf und Sta­del­ho­fen erfolgt. Es sind aller­dings Nach­bes­se­run­gen erfor­der­lich, weil beim Schot­ter die Fein­an­tei­le fehlen.