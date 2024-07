Stadt­rats­frak­ti­on Grü­nes Bam­berg sam­melt noch bis Mit­te Juli Stand­ort­vor­schlä­ge für neue Bäume

Am 14. Juli 2024 endet die Mit­mach-Akti­on von Grü­nes Bam­berg „Bäu­me für Bam­berg“. Mit dem Appell „Sagt uns, wo die Bäu­me feh­len“ rufen die bei­den Stadt­rä­te Ste­fan Kurz und Andre­as Eichen­se­her alle Bam­ber­ge­rin­nen dazu auf, ihre Stand­ort­wün­sche für Bäu­me im öffent­li­chen Raum zu mel­den, also an Stra­ßen, auf Plät­zen oder in Grün­an­la­gen. Die Vor­schlä­ge (mög­lichst mit genau­en Anga­ben und Foto) wer­den gesam­melt, in Antrags­form gebün­delt und zur Prü­fung bei die Stadt­ver­wal­tung ein­ge­reicht. Kon­takt: baum@​gruenes-​bamberg.​de.