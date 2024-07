Zur dies­jäh­ri­gen Mit­glie­der­ver­samm­lung konn­te die Rehau­er VdK-Vor­sit­zen­de Petra Gärt­ner zahl­rei­che Mit­glie­der im Sports­heim des ASV Rehau will­kom­men hei­ßen. Gärt­ner berich­te­te den Anwe­sen­den von einer Viel­zahl von Treffs und Aus­flü­gen die Orts­ver­band im zurück­lie­gen­den Jahr orga­ni­siert hat­te und freu­te sich über die „gute bis sehr Gute Betei­li­gung der Mit­glie­der“. Schatz­meis­ter Hol­ger Gie­ten­bruch konn­ten in sei­nen Aus­füh­run­gen von geord­ne­ten Finan­zen berich­ten. In sei­nem Gruß­wort beton­te der eben­falls anwe­sen­de Reg­nitz­lo­sau­er Bür­ger­meis­ter Jür­gen Schna­bel die Bedeu­tung des VdK für die ört­li­che Gemein­schaft und des­sen sozia­le Kom­pe­tenz. VdK-Kreis­vor­sit­zen­der ging in sei­nen Aus­füh­run­gen auf die drei Haupt­tä­tig­keits­be­rei­che des größ­ten deut­schen Sozi­al­ver­ban­des ein.

„Gerech­te Ren­ten, Bar­rier­frei­heit und Inklu­si­on sowie das The­ma Pfle­ge sind die Auf­ga­ben­be­rei­che in denen noch erheb­li­cher Nach­hol­be­darf besteht, wenn wir den Zusam­men­halt in unse­rer Gesell­schaft nicht aufs Spiel set­zen wol­len“, beton­te Horn. Lob gab´s sogleich für das ASV-Heim selbst wel­ches bar­rie­re­frei zugäng­lich ist und über eine eben­erdig zugäng­li­che Behin­der­ten­toi­let­te ver­fügt. Für lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft im VdK wur­den schließ­lich Gün­ter Feus­tel, Sabi­ne Köp­pel, Klaus Geis­ser, Wolf­gang Graf, Ros­wi­tha Berndt, Hol­ger Gie­ten­bruch sowie Gise­la von Dorn mit einer Urkun­de und Ehren­na­del ausgezeichnet.