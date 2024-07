Mit Pick­nick­de­cke und Bücher­kis­te aus­ge­stat­tet kommt die Stadt­bü­che­rei Forch­heim am Mitt­woch, 10.07.2024, von 10.00 – 12.00 Uhr mit „Lesen im Park“ auf den Spiel­platz an der Von-Brun-Stra­ße: Das Team hat tol­le Vor­le­se­ge­schich­ten für Kin­der ab vier Jah­ren dabei!

Eine Anmel­dung ist nicht nötig, ein­fach vor­bei­kom­men und lau­schen. Bei schlech­tem Wet­ter fin­det das Vor­le­sen in der Stadt­bü­che­rei in der Spi­tal­stra­ße 3 statt. Wann: 10.07.24, 10 – 12 Uhr Wo: Spiel­platz an der Von-Brun-Straße