Bei bes­tem Wet­ter und gutem Besuch konn­te der Gesang­ver­ein Cäci­lia Kirch­eh­ren­bach heu­er sei­ne tra­di­tio­nel­le Sonn­wend­fei­er mit Johan­nis­feu­er durch­füh­ren. Mit dem Auf­tritt des Kin­der­cho­res war bereits am Anfang ein klei­nes High­light gebo­ten und die Kin­der erfreu­ten unter der Lei­tung von Manue­la Hof­mann mit ihrem erfri­schen­den Gesang. Der Zeit­über­schnei­dung mit dem Ach­tel­fi­na­le der deut­schen Natio­nal­mann­schaft trug man durch die Ein­rich­tung einer Mög­lich­keit für Public Vie­w­ing Rech­nung was die Gäs­te ger­ne nutz­ten. Wäh­rend der Pau­se wur­de, nach dem Later­nen­zug der Kin­der, das Johan­nis­feu­er ent­zün­det, was vor allem die Kin­der dann freu­te. Beim gemein­sa­men Public Vie­w­ing und auch Gesprä­chen der nicht so Fuß­ball affi­nen Gäs­te an den Nach­bar­ti­schen, ließ man den gelun­ge­nen Abend in gesel­li­ger Run­de ausklingen.