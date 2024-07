Ein Start­up zu grün­den ist nicht schwer. Es erfolg­reich zu tun schon. Damit künf­ti­ge Unter­neh­mens­grün­der rich­tig durch­star­ten kön­nen, gilt es Eini­ges zu beach­ten. Dipl.-Kauffrau Julia Bur­ger, Betriebs­be­ra­te­rin bei der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken, hilft bei Fra­gen und ver­sucht Wis­sens­lü­cken zu schlie­ßen. Ziel ist es, damit eine gute Basis für die Zukunft in der Selb­stän­dig­keit zu legen. Frau Bur­ger kommt zu der rund ein­ein­halb­stün­di­gen Ver­an­stal­tung am Diens­tag, den 16. Juli 2024 um 17 Uhr in das Land­rats­amt Lich­ten­fels. Neben ihrem Vor­trag bie­tet Sie auch die Mög­lich­keit für Dis­kus­sio­nen und Rück­fra­gen. Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Inter­es­sier­ten. Es wird gebe­ten, sich bis spä­tes­tens Don­ners­tag, den 11. Juli 2024 ver­bind­lich für den kos­ten­frei­en Vor­trag anzu­mel­den unter wirtschaftsfoerderung@​landkreis-​lichtenfels.​de oder tele­fo­nisch unter 09571/ 18 8701 (Frau Hofmann).