Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de hat­te der his­to­ri­sche Lösch­zug des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt einen dop­pel­ten Ein­satz, der für viel Begeis­te­rung und Inter­es­se sorgte.

Sams­tag: Ers­ter Ein­satz in Gosberg

Am Sams­tag rück­te der his­to­ri­sche Lösch­zug bestehend aus den Fahr­zeu­gen der Feu­er­weh­ren Bai­er­s­dorf, Buben­reuth, Herolds­berg, Höchstadt und Her­zo­gen­au­rach zum ers­ten Mal aus, um an den Fei­er­lich­kei­ten zum 150-jäh­ri­gen Bestehen der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Gos­berg teil­zu­neh­men. Die pracht­vol­len Old­ti­mer-Fahr­zeu­ge zogen zahl­rei­che Besu­cher in ihren Bann. Vie­le inter­es­sier­te Feu­er­wehr­leu­te und Besu­cher stell­ten Fra­gen zu den his­to­ri­schen Fahr­zeu­gen und deren Geschich­te. Es war eine Freu­de, die Begeis­te­rung in den Augen der Zuschau­er zu sehen. Ein beson­de­rer Dank gilt der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Gos­berg für die Ein­la­dung. Wir waren sehr ger­ne vor Ort und haben die herz­li­che Atmo­sphä­re genossen.

Sonn­tag: Zwei­ter Ein­satz in Marktbreit

Am Sonn­tag folg­te der zwei­te Ein­satz des his­to­ri­schen Lösch­zugs, dies­mal bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Markt­breit, die eben­falls ein Feu­er­wehr­fest ver­an­stal­te­te. Auch hier waren die his­to­ri­schen Fahr­zeu­ge ein High­light und zogen vie­le Inter­es­sier­te an. Neben unse­ren Aus­stel­lungs­stü­cken konn­ten wir beein­dru­cken­de Vor­füh­run­gen und Fahr­zeu­ge Feu­er­wehr sowie auch der Bun­des­wehr bestaunen.

Ein herz­li­ches Dan­ke­schön geht an die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Markt­breit für die Ein­la­dung. Wir freu­en uns schon auf die nächs­ten „Ein­sät­ze“ und dar­auf, wei­te­re Men­schen für die Geschich­te und Tech­nik unse­rer his­to­ri­schen Lösch­fahr­zeu­ge zu begeistern.

Jochen Schus­ter, KFV Erlan­gen-Höchstadt e. V.