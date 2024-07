Kom­mu­nen sind dafür ver­ant­wort­lich, dass sich die Gewäs­ser 3. Ord­nung bis 2027 in einem guten öko­lo­gi­schen Zustand befin­den. So for­dert es die euro­päi­sche Was­ser­rah­men­richt­li­nie (WRRL) – (sie­he §27 bis 31 Was­ser­haus­halts­ge­setz (WHG)). Lei­der sind die meis­ten Gewäs­ser für die Stadt Coburg zustän­dig ist nur in einem mäßi­gen bis schlech­ten Zustand. 2011 wur­de für die Stadt Coburg ein Gewäs­ser­ent­wick­lungs­kon­zept mit Struk­tur­gü­te­kar­tie­rung für aus­ge­wähl­te Gewäs­ser 3. Ord­nung erstellt um den öko­lo­gi­schen Zustand unse­rer hei­mi­schen Gewäs­ser zu ver­bes­sern. Da nach der Ver­öf­fent­li­chung des Gewäs­ser­ent­wick­lungs­kon­zepts im Jahr 2012 bereits 12 Jah­re ver­gan­gen sind, hier ein paar Fra­gen dazu – mit der Bit­te um Beantwortung

im Jah­re 2011 umgesetzt? Wel­che Fort­schrit­te macht die Flä­chen­be­schaf­fung ent­lang der Fließgewässer?

öko­lo­gi­schen Gewäs­ser­ent­wick­lung bereitgestellt? Wur­den staat­li­chen För­der­mit­tel zum Hoch­was­ser­schutz und zur ökologischen

Ver­bes­se­rung bean­tragt und wel­che wur­den bewil­ligt? Wenn ja, wel­che Maß­nah­men waren das? Wenn nein, war­um wur­den die­se, bis zu 90% geför­der­ten Maß­nah­men nicht genutzt? Gibt es eine Stra­te­gie / einen Zeit­plan zum wei­te­ren Vorgehen?

Wel­che Maß­nah­men sind bis 2027 geplant?