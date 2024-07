BIND­LACH, LKR. BAY­REUTH. Am Mon­tag­nach­mit­tag erlitt eine 77-jäh­ri­ge Frau töd­li­che Ver­let­zun­gen, als sie auf einem Betriebs­ge­län­de in Bind­lach von einem Last­wa­gen erfasst wur­de. Die Poli­zei Bay­reuth-Land hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Kurz vor 15.30 Uhr hielt sich die 77-jäh­ri­ge Frau auf dem Gelän­de des Ent­sor­gungs­un­ter­neh­mens in der Gold­kro­nacher Stra­ße auf. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen trat die Dame aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che vor den Last­wa­gen. In die­sem Moment fuhr der 56-jäh­ri­ge Lkw-Fah­rer los, über­sah die Frau aus dem Land­kreis Bay­reuth und erfass­te sie. Kräf­te des Ret­tungs­diens­tes lei­te­ten unver­züg­lich Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men bei der 77 Jah­re alten Frau ein. Anschlie­ßend brach­te sie ein Ret­tungs­hub­schrau­ber mit lebens­ge­fähr­li­chen Ver­let­zun­gen in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus. Dort erlag sie ihren schwe­ren Verletzungen.

Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth unter­stützt ein Sach­ver­stän­di­ger die Beam­ten der Poli­zei Bay­reuth-Land bei der Klä­rung der Unfallursache.