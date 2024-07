Zum zwei­ten und für die­ses Jahr auch zum letz­ten Mal gas­tiert der Frän­ki­sche Thea­ter­som­mer in Eber­mann­stadt. Nathan der Wei­se von Gott­hold Ephra­im Les­sing. Als „das geist­reichs­te Lust­spiel, das wir haben“, bezeich­ne­te Hugo v. Hof­manns­thal die­ses berühm­te Auf­klä­rungs­dra­ma von G. E. Les­sing. Die­ser nann­te es „ein dra­ma­ti­sches Gedicht“. Das Stück ist ein Plä­doy­er für reli­giö­se Tole­ranz und for­dert her­aus zum inter­kul­tu­rel­len Dia­log zwi­schen Chris­ten­tum, Islam und Juden­tum. Die­ser Appell zu Ver­nunft und Huma­ni­tät hat die Leich­tig­keit einer Komö­die mit Ver­wick­lun­gen, Zufäl­len, Auf­lö­sung der Kon­flik­te und einem glück­li­chen Aus­gang. Ange­sichts gro­ßer welt­po­li­ti­scher Kri­sen und fun­da­men­ta­lis­ti­scher Kon­flik­te erscheint es uns wie ein Abbild heu­ti­ger Rea­li­tät. Das war schon zu Les­sings Zei­ten so, und es wun­dert nicht, dass das Stück im drit­ten Reich ver­bo­ten war. Ver­nunft, Tole­ranz und Humor als State­ment gegen Bar­ba­rei und Hass beschwört die Mög­lich­keit, schein­bar heil­lo­sen Zer­würf­nis­sen zu begeg­nen. Genie­ßen Sie einen beson­de­ren Abend in der Stadthalle.

VVK:

Erwach­se­ne – 24 €

Ermä­ßigt* – 21 €

Kind – 7 €

Abend­kas­se:

Erwach­se­ne – 26 €

Ermä­ßigt* – 21 €

Kind – 7 €

Kar­ten ab sofort an den Vor­ver­kaufs­stel­len Buch­hand­lung Faust (Haupt­str. 21) und Wal­ten­ber­ger-Hof­mann Dru­cke­rei u. Schreib­wa­ren (Bahn­hofstr. 9) oder unter thea​ter​som​mer​.de erhältlich.

Datum: 16. Juli 2024, 19:00 Uhr (Ein­lass ab 18:00)

Ver­an­stal­tungs­ort: Stadt­hal­le Eber­mann­stadt, Georg-Wag­ner-Stra­ße, 91320 Ebermannstadt

*Ermä­ßig­ter Ein­tritt: 5,- € Rabatt auf den Abend­kas­sen-Preis (Gül­tig für Mit­glie­der des Thea­ter­som­mer-Trä­ger­ver­ein­s/-För­der­ver­eins, Schü­ler, Stu­den­ten, Emp­fän­ger von Sozi­al­hil­fe, Grund­si­che­rung oder Arbeits­lo­sen­geld I + II, Per­so­nen mit Behindertenausweis.)