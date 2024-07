Wie leb­te und lieb­te einst das ein­fa­che Volk? Lust auf eine Zeit­rei­se und zwar mehr als 1200 Jah­re zurück? Das ist ganz ein­fach, denn die Füh­rung „Feu­er, Met und Hexen­sal­be“ des Forch­hei­mer Pfalz­mu­se­ums wagt am 25. Juli einen Zeit­sprung zurück in die Zeit von Karl dem Gro­ßen, als Forch­heim mit der Königs­pfalz eine wich­ti­ge Rol­le spiel­te, in eine Zeit, als noch Hexen und Dämo­nen die Erde bevöl­ker­ten. Die his­to­ri­sche Forch­hei­mer Alt­stadt ist dabei die per­fek­te Kulis­se für die leben­di­ge Stadt­füh­rung: Las­sen Sie sich mit Met, dem Will­kom­mens­gruß aus dem Trink­horn, begrü­ßen! Die Gäs­te wer­den dabei selbst zu Akteu­ren, wer­den selbst zur ade­li­gen Dame oder zum ein­fa­chen Bau­ern. Authen­ti­sche Requi­si­ten und eige­nes Aus­pro­bie­ren las­sen eine Zeit erle­ben, in der das Was­ser noch nicht aus der Lei­tung kam, son­dern vom Brun­nen geholt wer­den muss­te und mit dem Feu­er­schlä­ger die Herd­glut ent­facht wur­de. Die Füh­rung in Zusam­men­ar­beit mit Agil Bam­berg ist für Jugend­li­che und Erwach­se­ne glei­cher­ma­ßen geeig­net. Um Vor­anmel­dung im Pfalz­mu­se­um wird gebe­ten, Tele­fon (09191)714384. Gebühr: 8 Euro Wann: 25.07.24, 19 Uhr Wo: Treff­punkt Innen­hof Kai­ser­pfalz, Kapel­len­str. 16, 91301 Forchheim.