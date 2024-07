Für ihren sou­ve­rä­nen Sieg bei den ober­frän­ki­schen U 16 Schach ‑Mann­schafts­meis­ter­schaf­ten konn­te der 1. Vor­sit­zen­de der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt Tho­mas Mül­ler bei der Mit­glie­der­ver­samm­lung des ober­frän­ki­schen Schach­be­zirks am Sams­tag in Ober­kot­z­au Pokal und Urkun­de ent­ge­gen­neh­men. Das Sie­ger­team bestand aus Toni Pet­te­rich, Sebas­ti­an und Micha­el Qui­de­nus und Robert Kral. Damit war man für die baye­ri­schen Meis­ter­schaf­ten qua­li­fi­ziert. In der Vor­run­de bekam man dann den spä­te­ren baye­ri­schen Vize­meis­ter vom SC Erlan­gen vor­ge­setzt. Die Erlan­ger waren klar favo­ri­siert, da an ihren ers­ten bei­den Bret­ter Spie­ler mit einer 2000er DWZ antra­ten. Die bei­den Burg­kunst­ad­ter Spit­zen­spie­ler mit einer 1500er DWZ hiel­ten erstaun­lich lan­ge mit. Sebas­ti­an hät­te fast ein Remis erreicht, doch letzt­end­lich muß­ten sich er und Toni doch geschla­gen geben. Zwi­schen­zeit­lich hat­ten jedoch erfreu­li­cher­wei­se Robert und Micha­el ihre Par­tien gewon­nen, obwohl auch sie 120 bzw. 160 DWZ Punk­te schlech­ter gewer­tet waren. Somit lau­te­te das Ergeb­nis 2 : 2 . Mit die­sem Unent­schie­den qua­li­fi­zier­te sich Erlan­gen für die baye­ri­sche End­run­de, da sie die bei­den vor­de­ren Bret­ter gewon­nen hat­ten. Bei der End­run­de gewann Erlan­gen dann gegen SF Augs­burg und Bava­ria Regens­burg, ver­lor aller­dings gegen den neu­en baye­ri­schen Meis­ter SV Isental.