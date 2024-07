Von Frei­tag, den 12. Juli ab 18 Uhr bis ein­schließ­lich Sonn­tag, den 14. Juli 2024 um 16 Uhr ist die Dorf­brun­nen­stra­ße im Gemein­de­teil Bräu­nings­hof (Lan­gen­sen­del­bach) zwi­schen der Ein­mün­dung Atzels­ber­ger- und Igels­dor­fer Stra­ße für den Gesamt­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt. Grund dafür ist das Dorf­fest Bräu­nings­hof am Dorf­platz. Eine Umlei­tung ist eingerichtet.

Hal­te­stel­len der Linie 252 entfallen

Auf­grund der Sper­rung muss die Regio­nal­bus­li­nie 252 im genann­ten Zeit­raum eine Umlei­tung über Buben­reuth fah­ren und kann die Hal­te­stel­le „Bräu­nings­hof Dorf­brun­nen­stra­ße“ nicht bedie­nen. Es wird ein beid­sei­ti­ger Ersatz­halt an der Hal­te­stel­le „Buben­reu­ther Stra­ße“ ein­ge­rich­tet. In Igels­dorf kann die Hal­te­stel­le „Bräu­nings­ho­fer Stra­ße“ nicht ange­fah­ren wer­den. Hier wird in der Buben­reu­ther Stra­ße eben­falls eine Ersatz­hal­te­stel­le auf­ge­stellt. Das Sach­ge­biet Öffent­li­cher Per­so­nen­nah­ver­kehr weist dar­auf hin, dass es auf­grund der Umlei­tung auf der Linie 252 all­ge­mein zu Ver­spä­tun­gen kom­men kann.