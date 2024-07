Der Sport­bei­rat hat in sei­ner Sit­zung am 26. Juni die Fort­füh­rung des jähr­li­chen Kreis­schwimm­fes­tes für die Jah­re 2024 und 2025 befür­wor­tet. Das Kreis­schwimm­fest ist eine frei­wil­li­ge Leis­tung des Land­krei­ses Coburg. Das Ziel der Ver­an­stal­tung ist es, Kin­der und Jugend­li­che unab­hän­gig von einer Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit oder dem Schwimm­un­ter­richt an Schu­len für das Schwim­men zu begeis­tern und deren Schwimm­fä­hig­kei­ten zu för­dern. Mit dem Schwimm­fest möch­te der Land­kreis Kin­dern und Jugend­li­chen die Mög­lich­keit bie­ten, ihr Kön­nen im Wett­be­werb aus­zu­pro­bie­ren und so einen zusätz­li­chen Anreiz set­zen, Schwim­men zu erler­nen. Ob der Teil­neh­mer ein Frei­zeit­schwim­mer ist oder „Ver­eins­pro­fi“ ist gleich­gül­tig; im Vor­der­grund steht die Freu­de an der gemein­sa­men Bewe­gung. Da Schwimm­un­ter­richt im Lehr­plan ver­an­kert ist, wird die Ver­an­stal­tung als zusätz­li­ches Ange­bot ger­ne und oft auch von den Schu­len der Regi­on angenommen.

Julia Dünisch vom Fach­be­reich Bil­dung, Sport und Kul­tur am Land­rats­amt Coburg betont die immense Wich­tig­keit des Schwim­mens für Kin­der und Jugend­li­che: „Schwim­men gehört zu den Grund­fer­tig­kei­ten und kann im Not­fall Leben ret­ten. Jedes Jahr im Som­mer liest man in der Zei­tung von den vie­len Bade­un­fäl­len, die sich ereig­nen. Der Sport­bei­rat erach­tet es daher als sehr wich­tig, dem gegen­zu­steu­ern und befür­wor­tet die Wei­ter­füh­rung des Kreis­schwimm­fes­tes daher auf jeden Fall.“ Teil­nah­me­be­rech­tigt sind alle Kin­der und Jugend­li­chen aus dem Land­kreis und der Stadt Coburg im Alter zwi­schen sechs und 16 Jah­ren. Im Wett­kampf tre­ten die Mäd­chen und Jun­gen in ihren jewei­li­gen Jahr­gän­gen im Ein­zel und als Vie­rer­staf­feln gegen­ein­an­der an. An den Ver­an­stal­tun­gen seit 2015 nah­men zwi­schen 110 und 260 Kin­der und Jugend­li­che in Ein­zel­wett­kämp­fen teil. Zusätz­lich gin­gen zwi­schen 17 und 40 Staf­feln an den Start. 2023 fand im Neu­stad­ter „Bade­meer“ bereits die 50. Auf­la­ge der Ver­an­stal­tung statt. An der Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung im Jahr des inklu­si­ven Sports nahm erst­mals auch ein Kind mit Behin­de­rung teil.

Die Teil­nah­me von Kin­der und Jugend­li­chen mit Ein­schrän­kun­gen soll wei­ter aus­ge­baut wer­den. Eine end­gül­ti­ge Ent­schei­dung über die Zukunft des Kreis­schwimm­fes­tes trifft der Aus­schuss für Bil­dung, Kul­tur und Sport in sei­ner Sit­zung am 10. Juli. Eben­falls befür­wor­tet wur­de vom Sport­bei­rat die Wei­ter­füh­rung des Kreis­ski­fes­tes für die Jah­re 2024 und 2025. Die­ses wird über den WFC Coburg-Neu­kir­chen e.V. in Koope­ra­ti­on mit dem Land­kreis Coburg jähr­lich in den Dis­zi­pli­nen Nor­disch und Alpin ver­an­stal­tet. Die Ver­an­stal­tung fand zuletzt 2019 statt. In den Jah­ren 2020 und 2021 muss­te das Fest auf­grund der Coro­na-Ein­schrän­kun­gen pau­sie­ren; 2023 und 2024 war eine Durch­füh­rung wegen Schnee­man­gels nicht möglich.