Das Alt­stadt­fest stand am Frei­tag­abend zunächst ganz im Zei­chen des EM-Vier­tel­fi­nal­spiels Deutsch­land – Spa­ni­en. Zahl­rei­che Gäs­te ver­folg­ten die Par­tie beim Public Vie­w­ing am Markt­platz mit. Im Ver­lauf des Abends füll­te sich dann die Innen­stadt mit Besu­chern, die das Alt­stadt­fest gut gelaunt und fried­lich genos­sen. Ledig­lich ein Jugend­li­cher sorg­te gegen 20:45 Uhr kurz­fris­tig für Auf­re­gung, da meh­re­re Mit­tei­lun­gen ein­tra­fen, dass er eine Schuss­waf­fe dabei hät­te. Bei Kon­trol­le der Per­son stell­te sich jedoch her­aus, dass er ledig­lich eine Spiel­zeug­pis­to­le ein­ste­cken hatte.

Das Gewit­ter und der Nie­sel­re­gen am spä­ten Sams­tag­nach­mit­tag sorg­ten zunächst dafür, dass der Zulauf zum Alt­stadt­fest eher mäßig war. Bis Mit­ter­nacht fan­den sich aber wie­der zahl­rei­che Besu­cher ein. Gegen 00:30 Uhr muss­ten die Beam­ten zusam­men mit dem Ret­tungs­dienst einer ver­meint­lich hilf­los am Boden lie­gen­den Per­son am Rot-Kreuz-Platz Hil­fe leis­ten: Wie sich her­aus­stell­te, hat­te der 20-Jäh­ri­ge ledig­lich zu viel Alko­hol getrun­ken und war ein­ge­schla­fen – er konn­te in die Obhut eines Bekann­ten über­ge­ben werden.

Am Sonn­tag fand das 43. Kulm­ba­cher Alt­stadt­fest bei son­ni­gem Wet­ter und ange­neh­men Tem­pe­ra­tu­ren im Ver­lauf des Abends einen beschau­li­chen Aus­klang. Es kam aus poli­zei­li­cher Sicht zu kei­nen Zwischenfällen.