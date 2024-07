Bür­ger­meis­ter Glüsen­kamp eröff­net mit der Umwelt­grup­pe des Eichen­dorff-Gym­na­si­ums einen inklu­si­ven Sin­nes­pfad bei der Bie­nen-Info­Wa­be Die Bie­nen-Info­Wa­be am Erba-Park ist um eine wei­te­re Attrak­ti­on rei­cher: Ein Sin­nes­pfad ermög­licht nun allen Besu­che­rin­nen und Besu­chern, die Natur zu füh­len, zu rie­chen und zu ertas­ten. Durch das Pro­jekt „Fühl doch mal – Inklu­si­ve Kunst trifft Bie­ne“ wird das Bie­nen­le­ben auch für seh­be­hin­der­te, noch-nicht-lesen­de oder analpha­be­ti­sche Gäs­te begreif­bar. „Bei der Bie­nen-Info­Wa­be ist auch dank der Gel­der aus dem städ­ti­schen Unter­stüt­zungs­fonds ein tol­les Pro­jekt ent­stan­den: Mit dem Sin­nes­pfad wer­den Natur­er­leb­nis und Umwelt­bil­dung für jeden zugäng­lich“, so Zwei­ter Bür­ger­meis­ter und Kli­ma- und Umwelt­re­fe­rent Jonas Glüsen­kamp. Aus dem Unter­stüt­zungs­fonds der Stadt Bam­berg sind 4.000 Euro in das Pro­jekt geflos­sen, die Deut­sche Post­code Lot­te­rie, eine Sozi­al­lot­te­rie, hat 17.600 Euro bei­getra­gen. Außer­dem spen­de­te die Umwelt­grup­pe der Klas­sen 5 bis 10 des Eichen­dorff-Gym­na­si­ums für die Insek­ten­welt. Bei einer „gesun­de Pause“-Aktion ver­kauf­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler Gemü­se­spie­ße und lecke­re Bro­te mit Quark und konn­ten so 50 Euro für die Bie­nen sam­meln. Ilo­na Muni­que vom För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg lud zum Dank die Umwelt­grup­pe mit Leh­re­rin Ste­fa­nie Joscht an den Bam­ber­ger Bie­nen­weg, um gemein­sam mit Bür­ger­meis­ter Jonas Glüsen­kamp den Abschluss des inklu­si­ven Pro­jekts zu ver­kün­den. Im Pro­jekt wur­den für den Sin­nes­pfad mit Halb­re­li­efs ver­zier­te und mit Blin­den­schrift getä­fel­te Hand­läu­fe ange­schafft. So kann der duf­ten­de Bar­fuß­pfad von seh­be­hin­der­ten Gäs­ten oder auch mit geschlos­se­nen Augen „sin­ne­s­in­ten­siv“ began­gen wer­den und auch geh­be­hin­der­te Men­schen kön­nen sich damit siche­rer fühlen.

Den Pfad tes­te­ten die sie­ben Schü­le­rin­nen und Schü­ler und der Bür­ger­meis­ter gleich bar­fuß. Außer­dem wur­den im Bie­nen­gar­ten drei Holz­ste­len mit Figu­ren­re­li­efs instal­liert, die die The­men „Insekten/​Bienen“, „Imkerei/​Natur“ und „Natur/​Pflanzen“ auf­grei­fen. Die Ste­len ver­mit­teln die­se The­men „wort­los“ sowie in Braille­schrift. Die Ste­len die­nen der Bie­nen-Info­Wa­be zudem als Ver­an­ke­rung für die Son­nen­se­gel, die es ermög­li­chen, an hei­ßen Tagen auch gro­ße Klas­sen im Frei­en zu unter­rich­ten: „Die Son­nen­se­gel sind ein wah­rer Segen, Schat­ten ist näm­lich bei uns am Bie­nen­weg Man­gel­wa­re“, freut sich Rein­hold Bur­ger, der Schul­bi­e­nen­un­ter­richt und Imker­kur­se mit­ge­stal­tet. Auch

in die­sem Jahr för­dert die Stadt mit den Unter­stüt­zungs­fonds wie­der etli­che Pro­jek­te. Ins­ge­samt gibt es die Finanz­sprit­ze aus drei Fonds für Ideen von Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, Ver­ei­ne und Insti­tu­tio­nen. Alle Infor­ma­tio­nen sowie die Mög­lich­keit, den Antrag online zu stel­len, gibt es auf der Sei­te www​.stadt​.bam​berg​.de/​u​n​t​e​r​s​t​u​e​t​z​u​n​g​s​f​o​nds. Antrags­schluss ist der 3. Juli 2024. Über die ein­ge­gan­ge­nen Anträ­ge ent­schei­det im Herbst der zustän­di­ge Fach­se­nat des Stadt­ra­tes. Jedes bewil­lig­te Pro­jekt kann mit bis zu 5.000 Euro geför­dert wer­den Die Bie­nen-Info­Wa­be mit Bam­ber­ger Bie­nen­gar­ten ist ein öffent­li­ches Infor­ma­ti­ons- und Bil­dungs­zen­trum im Erba-Park, Bie­nen­weg 1, in Bam­berg. Trä­ger ist seit März 2022 der För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg e.V.