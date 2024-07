TSV Melkendorf​–​Damen, Lan­des­li­ga 2​: TSV Mel­ken­dorf – TC Schwar­zen­bach 8:1

Damen des TSV Mel­ken­dorf wei­ter im Ren­nen um den Aufstieg

Die Damen­mann­schaft des TSV Mel­ken­dorf konn­te am Sonn­tag einen wich­ti­gen Sieg im Kampf um den Auf­stieg errin­gen. Gegen den TC Schwar­zen­bach setz­ten sich die Gast­ge­be­rin­nen sou­ve­rän mit 8:1 durch und bewahr­ten sich somit alle Chan­cen, die Sai­son auf einem Auf­stiegs­platz zu beenden.

In den Ein­zeln zeig­ten die Mel­ken­dor­fer Damen eine star­ke Leis­tung. Pau­la Isert setz­te sich an Posi­ti­on eins gegen Kris­ti­na Blech­schmidt mit 6:3 und 4:2 durch, bevor die Geg­ne­rin ver­let­zungs­be­dingt auf­ge­ben muss­te. Fran­zis­ka Schmid lie­fer­te sich ein hart umkämpf­tes Match gegen Julia Stein­häu­ser und zwingt ihre Geg­ne­rin in den drit­ten Satz. Die­ser wird als Match­tie­break gespuelt. Lei­der kann Sie die­sen knap­pen drit­ten Satz nicht gewin­nen und ver­liert am Ende mit 6:4, 3:6 und 14:16 ver­lor. Sven­ja Schütz und Katha­ri­na Kirsch domi­nier­ten ihre Spie­le klar und gewan­nen jeweils mit 6:1, 6:1 und 6:1, 6:2. Auch Lui­se Heckel und Ame­lie Brehm lie­ßen ihren Geg­ne­rin­nen kei­ne Chan­ce und kön­nen Ihre Ein­zel deut­lich für sich ent­schei­den. Damit ist es bereits nach den Ein­zeln ent­schie­den und die Mel­ken­dor­fer Damen erkämp­fen den nächs­ten Heimsieg.

Zu den Dop­peln sind die Geg­ne­rin­nen aus Schwar­zen­bach nicht mehr ange­tre­ten und gaben alle drei Dop­pel kampf­los an die Heim­mann­schaft ab. So steht es am Ende des Spiel­ta­ges 8:1. Mit die­sem über­zeu­gen­den Sieg ste­hen die Damen des TSV Mel­ken­dorf wei­ter­hin mit an der Spit­ze der Tabel­le. Mit der Tur­ner­schaft aus Coburg und dem TC Stadt­stein­ach haben drei Mann­schaf­ten die glei­che Punkt­zahl. Im letz­ten Spiel der Sai­son wird sich dann ent­schei­den wel­cher der Mann­schaf­ten in die Lan­des­li­ga 1 auf­stei­gen wird.

Die­ses fin­det am 14.07.2024 um 10:00 Uhr in Mel­ken­dorf statt. Der Geg­ner an die­sem Tag heißt Kasen­dorf. Der Ein­tritt ist wie immer frei und für Essen und Geträn­ke ist reich­lich gesorgt.

Spiel­ergeb­nis­se:

Isert, P. – Blech­schmidt, K. 6:3 4:2; Schmid, F. – Stein­häu­ser, J. 6:4 3:6 14:16, Schütz, S. – Dre­ßel, A. 6:1 6:1; Kirsch, K. – Trö­ger, H. 6:1 6:2; Heckel, L. – Oltsch, A. 6:0 6:0; Brehm, A. – Auwär­ter, E. 6:0 6:2

Isert/​Schütz – Blechschmidt/​Auwärter w.o. (Gast); Schmid/​Heckel – Dreßel/​Tröger w.o. (Gast); Kirsch/​Brehm – Steinhäuser/​Oltsch w.o. (Gast)

TSV Melkendorf​–​Her­ren, Lan­des­li­ga 1​:​TSV Melkendorf​– TC Bam­berg II 1:8​–

TSV Mel­ken­dorf kämpft um den Klassenerhalt

Eine wei­te­re bit­te­re Nie­der­la­ge muss­te der TSV Mel­ken­dorf am Sonn­tag gegen den DRC Ingol­stadt ein­ste­cken. Trotz har­tem Kampf konn­ten die Gäs­te nur zwei der neun Spie­le für sich ent­schei­den und ver­lo­ren am Ende deut­lich mit 2:7.

Bereits in den Ein­zeln zeich­ne­te sich das unglei­che Kräf­te­ver­hält­nis ab. Mario Küf­ner, der an Posi­ti­on eins spiel­te, unter­lag Maxi­mi­li­an Deml glatt mit 0:6 und 0:6. Ähn­lich erging es Pre­mysl Trn­ka, der gegen Lukas Gud­ra mit 1:6 und 0:6 den Kür­ze­ren zog. Tobi­as Küf­ner bot gegen Adri­an Fer­nan­dez zwar eine bes­se­re Leis­tung, muss­te sich aber letzt­lich mit 2:6 und 3:6 geschla­gen geben. Luca Pon­gratz ver­lor eben­falls mit 2:6 und 4:6 gegen Phil­ipp Kun­kel. Max Anger­mann hat­te gegen Dra­gan Agic mit 3:6 und 4:6 das Nach­se­hen. Ein­zig Den­nis Seitz konn­te mit einem 6:4, 6:4‑Sieg gegen Ben­ja­min Stark einen Licht­blick setzen.

In den Dop­peln konn­te TSV Mel­ken­dorf eben­falls nur ein Spiel gewin­nen. Das Duo Deml/​Fernandez setz­te sich mit 6:4, 2:6, 10:5 gegen Küfner/​Seitz durch. Trnka/​Angermann unter­la­gen Gudra/​Agic klar mit 0:6 und 1:6, wäh­rend Küfner/​Pongratz gegen Kunkel/​Stark mit 6:2 und 6:2 gewin­nen konn­ten und damit auf den 2:7 End­stand stellten.

Mit die­ser Nie­der­la­ge rutscht der TSV Mel­ken­dorf auf den vor­letz­ten Platz der Tabel­le und spielt nun im letz­ten Sai­son­spiel gegen den TC Rot-Blau Regens­burg II um den Abstieg. Um den Abstieg in die Bezirks­li­ga sicher aus dem Weg zu gehen, muss ein Sieg ein­ge­fah­ren werden.

Spiel­ergeb­nis­se:

Deml, M. – Küf­ner, M. 6:0 6:0; Gud­ra, L. – Trn­ka, P. 6:1 6:0; Fer­nan­dez, A. – Küf­ner, T. 6:2 6:3; Kun­kel, P. – Pon­gratz, L. 6:2 6:4; Agic, D. – Anger­mann, M. 6:3 6:4; Stark, B. – Seitz, D. 4:6 4:6

Deml/​Fernandez – Küfner/​Seitz 4:6 6:2 10:5; Gudra/​Agic – Trnka/​Angermann 6:0 6:1; Kunkel/​Stark – Küfner/​Pongratz 6:2 6:2