Die schlei­chen­de Zunah­me über­ge­wich­ti­ger / adi­pö­ser Men­schen und die damit ver­bun­de­nen Begleit­erkran­kun­gen wie Dia­be­tes mel­li­tus, Blut­hoch­druck, Herz­in­farkt und Schlag­an­fall spie­len eine immer grö­ßer wer­den­de Rol­le in unse­rer Gesell­schaft. Ver­schie­de­ne Krebs­for­men wer­den bereits in Zusam­men­hang mit Adi­po­si­tas gebracht. Auch die phy­si­schen und psy­chi­schen Aus­wir­kun­gen sind für die Betrof­fe­nen sehr belas­tend. Dabei wird Adi­po­si­tas zuneh­mend als chro­ni­sche Erkran­kung gese­hen. Mul­ti­fak­to­ri­el­le Ursa­chen sind für die Aus­prä­gung von star­kem Über­ge­wicht und Fett­lei­big­keit ver­ant­wort­lich. Am Kli­nik­stand­ort in Forch­heim hat sich seit vie­len Jah­ren ein fes­tes Team aus Ärz­ten und Ernäh­rungs­be­ra­tern eta­bliert, um die­ser Ent­wick­lung Rech­nung zu tra­gen. Die Spe­zia­lis­ten um Chef­arzt Dr. B. Drum­mer bie­ten das kom­plet­te Spek­trum der Adi­po­si­tas­the­ra­pie von kon­ser­va­ti­ven bis ope­ra­ti­ven Behand­lungs­mög­lich­kei­ten. Die Qua­li­tät der Behand­lung spie­gelt sich auch in der Zer­ti­fi­zie­rung zum Kom­pe­tenz­zen­trum Adi­po­si­tas­chir­ur­gie der DGAV (Deut­sche Gesell­schaft für Adi­po­si­tas- und Vis­ze­ral­chir­ur­gie) wider, einer Aus­zeich­nung, die die Kli­nik seit 2022 füh­ren darf.

Am Sams­tag, den 13.07.2024, lädt das Kli­ni­kum Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz zu einem gro­ßen Adi­po­si­tas-Infor­ma­ti­ons­tag am Stand­ort Forch­heim (Kran­ken­haus­str. 10, 91301 Forch­heim) ein, um allen Inter­es­sier­ten und Betrof­fe­nen ein brei­tes Spek­trum an Infor­ma­tio­nen rund um das The­ma zu ver­mit­teln. Eröff­net wird die Ver­an­stal­tung um 13 Uhr durch den Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­den Land­rat Dr. Her­mann Ulm und dem Geschäfts­füh­rer der Kli­nik, Dipl. Kfm. Sven Oel­kers. Von 13 bis 17 Uhr fin­det eine gro­ße Indus­trie­aus­stel­lung im Foy­er der Kli­nik statt. Hier erwar­tet die Besu­cher ein viel­fäl­ti­ges Akti­ons­pro­gramm wie z.B. ein begeh­ba­res, über­di­men­sio­na­les Magen­mo­del oder ein sog. „Fat­su­it“ (Anzug, der einem das Gefühl der Schwe­re und Lei­bes­fül­le adi­pö­ser Men­schen ver­mit­telt). Ärz­te, Ernäh­rungs­be­ra­ter, The­ra­peu­ten und vie­le Aus­stel­ler freu­en sich auf ihren Besuch und ste­hen ihnen für alle Fra­gen rund um das The­ma Adi­po­si­tas zur Ver­fü­gung. Drei ärzt­li­che Fach­vor­trä­ge mit einer Über­sicht über das gesam­te, am Kli­ni­kum Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz ange­bo­te­ne Spek­trum sowohl der kon­ser­va­ti­ven wie auch der ope­ra­ti­ven Adi­po­si­tas­the­ra­pie ein­schließ­lich Erfah­rungs­be­richt run­den das brei­te Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot an die­sem Tag ab.