Wie das Gesund­heits­amt des Land­krei­ses Coburg infor­miert, ist das Trink­was­ser-Abkoch­ge­bot für Seß­lach mit Eckers­dorf / Hein­ers­dorf und Hat­ters­dorf inzwi­schen wie­der aufgehoben.

Eine zwei­te Kon­troll­un­ter­su­chung am ver­gan­ge­nen Frei­tag hat­te kei­ner­lei Norm­ab­wei­chun­gen mehr aufgewiesen.

Das Abkoch­ge­bot war am 27. Juni erlas­sen wor­den, nach­dem Pro­ble­me bei der Trink­was­ser­qua­li­tät in den genann­ten Ort­schaf­ten fest­ge­stellt wur­den. Zwei Wochen zuvor war eine Rohr­lei­tung zum Hoch­be­häl­ter Seß­lach beschä­digt wor­den. Eine ers­te Bepro­bun­gen hat­ten nur gerin­ge Auf­fäl­lig­kei­ten gezeigt; bei einer wei­te­ren Nach­kon­trol­le, deren Ergeb­nis am 27. Juni beim Gesund­heits­amt ein­ging, war der Test auf Ente­ro­kok­ken jedoch positiv.