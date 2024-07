Die neue KiTa am Sport­feld hat am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de die Türen geöff­net und ein gro­ßes Som­mer­fest mit allen Fami­li­en, Nach­barn, Eggols­hei­mer Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, Hand­wer­kern und Archi­tek­ten sowie allen Inter­es­sier­ten gefeiert.

In sei­ner Begrü­ßungs­re­de dank­te der 1. Bür­ger­meis­ter Claus Schwarz­mann allen Eltern – allen vor­an dem Eltern­bei­rat – für die groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung beim Umzug in die neu­en Räu­me im Janu­ar und für das Mit­wir­ken bei den Vor­be­rei­tun­gen des heu­ti­gen Fest­ta­ges. Ein gro­ßer Dank galt auch dem gesam­ten Team der Sport­feld­spat­zen für die letz­ten Mona­te. Für die Kin­der hat­te der 1. Bür­ger­meis­ter ein Geld­ge­schenk dabei, wovon eine Spiel­zeug­werk­bank aus Holz ange­schafft wird. Wei­te­re Dan­kes­wor­te gin­gen an die Archi­tek­ten­fa­mi­lie Bahl, die Hand­wer­ker und die Mit­ar­bei­ter des Mark­tes Eggols­heim für die gute Zusam­men­ar­beit bei der Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung des Baus. Durch eine wesent­lich grö­ße­re Inves­ti­ti­on der Markt­ge­mein­de, die deut­lich über dem Satz der För­der­gel­der vom Frei­staat Bay­ern liegt, konn­te so eine über­aus moder­ne Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung errich­tet wer­den. Neben vie­len Gäs­ten aus der Bevöl­ke­rung waren eini­ge Ehren­gäs­te ein­ge­la­den kur­ze Gruß­wor­te zu spre­chen: Land­rat Her­mann Ulm, MdL Micha­el Hof­mann und auch MdB Andre­as Schwarz zeig­ten sich alle begeis­tert von den groß­zü­gi­gen Räu­men der Ein­rich­tung, und wünsch­ten dem Team und vor allem den Kin­dern ein gutes gemein­sa­mes Wach­sen in der KiTA. MdB Andre­as Schwarz – selbst frü­he­rer Bür­ger­meis­ter – war von der wirt­schaft­li­chen Leis­tung der Gemein­de in Bezug auf den Bau sehr beein­druckt. Auch Land­rat Her­mann Ulm hob her­vor, wel­che Anstren­gun­gen die Gemein­de unter­nom­men hat, eine so groß­ar­ti­ge Kin­der­ta­ges­stät­te zu bau­en. MdL Micha­el Hof­mann stell­te in sei­ner Rede her­aus, wie wich­tig eine gute Zusam­men­ar­beit aller Betei­lig­ten im päd­ago­gi­schen Pro­zess ist und ver­deut­lich­te die Wich­tig­keit des Enga­ge­ments der Eltern. San­dra Rehm, die Lei­tung der

Kin­der­ta­ges­stät­te, dank­te bei ihrer Begrü­ßung eben­falls allen am Bau Betei­lig­ten. Beson­ders begrüß­te sie Ver­tre­ter der Sport­ver­ei­ne des Sport­fel­des und die Nach­barn des angren­zen­den Wohn­ge­bie­tes und ent­schul­dig­te sich für etwa­ige Unan­nehm­lich­kei­ten der letz­ten Zeit. Als klei­ne Über­ra­schung über­reich­te San­dra Rehm im Namen der Sport­feld­spat­zen Claus Schwarz­mann und der Archi­tek­ten­fa­mi­lie Bahl ein Geschenk in Form eines Foto­bu­ches, das den gesam­ten Bau von den ers­ten Ent­wür­fen bis zu den ers­ten Tagen im Haus doku­men­tiert. Der­zeit wer­den laut der KiTa-Lei­tung zwei Kin­der­gar­ten­grup­pen und eine Krip­pen­grup­pe mit ins­ge­samt 46 Kin­der bei den Sport­feld­spat­zen betreut. Gro­ße Vor­freu­de herrscht nicht nur bei den Sport­feld­spat­zen, son­dern auch den bei­den Grup­pen der KiTa Drü­gen­dorf, die im Sep­tem­ber in die noch frei­en Räu­me ein­zie­hen. Bei dem Som­mer­fest durf­te ein Bei­trag der Kin­der nicht feh­len und so stell­ten sie musi­ka­lisch umrahmt das ver­gan­ge­ne Umzugs­jahr in Sta­tio­nen dar: vom Dra­chen­stei­gen im Herbst mit dem Lied vom „Klei­ner Dra­che Fri­do­lin“, über den Umzug der Son­nen­kin­der in die neu­en Räu­me, den Ein­zug der neu­en Kin­der (Pfüt­zen­sprin­ger und Wich­tel) wie auch die fei­er­li­che Eröff­nung im Februar.

Im Anschluss begann das bun­te Nachmittagsprogramm:

Die Gäs­te konn­ten die viel­fäl­ti­ge Aus­stel­lung der Foto­grup­pe Eggols­heim in den Räu­men der Sport­feld­spat­zen bewun­dern. Gemein­sam mit eini­gen Kin­dern pflanz­ten der 1. Bür­ger­meis­ter Claus Schwarz­mann und die Lei­tung San­dra Rehm einen wun­der­schö­nen Apfel­baum als soge­nann­ten Haus­baum vor die neue Kita. Der Baum wur­de von der Baum­schu­le Schmitt aus Pox­dorf zur Ver­fü­gung gestellt. Clown Wusla wusel­te durch die Men­ge, zeig­te eine wun­der­ba­re Show und ver­schenk­te Luft­bal­lon­tie­re. An Spiel­sta­tio­nen konn­ten die Kin­der eini­ges aus­pro­bie­ren, von Enten­an­geln bis Dosen­wer­fen, eine Schatz­su­che im Sand und auch eine Bob­by­car-Fahr­stre­cke. Ein beson­de­res High­light war der Besuch der Feu­er­wehr: die Kin­der konn­ten das gro­ße Feu­er­wehr­fahr­zeug besich­ti­gen und sich an den Sprit­zen aus­tes­ten. Rund 400 Besu­cher nutz­ten den Tag, um die Räu­me der Sport­feld­spat­zen zu besich­ti­gen. Die Eltern – allen vor­an der Eltern­bei­rat mit der Vor­sit­zen­den Caro­lin Rup­p­recht-Kirch­dör­fer – als gro­ße Stüt­ze bei der Orga­ni­sa­ti­on hat ein gro­ßes Kuchen­buf­fet auf­ge­baut und den Geträn­ke­ver­kauf orga­ni­siert. Wer war­mes bevor­zug­te wur­de von Pie­ros Piz­za­ser­vice ver­sorgt. An die­ser Stel­le noch­mals ein herz­li­ches Dan­ke­schön alle Hel­fe­rin­nen und Hel­fer, die die­sen Tag unter­stützt, berei­chert und zu etwas Beson­de­rem gemacht haben. Für die Sport­feld­spat­zen war das ein rund­her­um gelun­ge­nes Fest an einem wun­der­schö­nen Tag.