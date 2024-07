Die Stadt Kulm­bach macht auf einen wich­ti­gen Stich­tag für Grund­ab­ga­ben auf­merk­sam. Für Abga­ben­schuld­ner, die einen Antrag nach § 28 Abs. 3 Grund­steu­er­ge­setz (Zah­lung des Jah­res­be­tra­ges in einer Sum­me) gestellt haben, erin­nert die Stadt­ver­wal­tung an die Zah­lung der Grund­ab­ga­ben (Grund­steu­er und Stra­ßen­rei­ni­gungs­ge­büh­ren) für das Jahr 2024 zum 1. Juli 2024. Wich­tig: Die Ver­wal­tung bit­tet um Beach­tung des Ter­mins, da kei­ne wei­te­re Erin­ne­rung mehr erfolgt. Soweit kei­ne Teil­nah­me am Last­schrift­ver­fah­ren besteht, sind die Zah­lun­gen unter Anga­be der Kun­den­re­fe­renz­num­mer bzw. der Finanz­adres­se (FAD) an die nach­ste­hen­den Bank­ver­bin­dun­gen zu leis­ten: Spar­kas­se Kulm­bach-Kro­nach IBAN DE84771500000000100073 VR Bank Ober­fran­ken Mit­te eG IBAN DE91771900000000000892 In die­sem Zusam­men­hang weist die Stadt­ver­wal­tung Kulm­bach auf die Vor­tei­le des Last­schrift­ver­fah­rens hin. Dabei ist für den Zah­lungs­pflich­ti­gen weder eine Ter­min­über­wa­chung, noch die Ver­wen­dung von Über­wei­sungs­trä­gern erfor­der­lich. Säum­nis­zu­schlä­ge und Mahn­ge­büh­ren kön­nen auf die­se Wei­se ver­mie­den wer­den. Für Fra­gen steht die Stadt­kas­se Kulm­bach unter Tel. 09221/940–299 bzw. E‑Mail stadtkasse@​stadt-​kulmbach.​de zur Verfügung.