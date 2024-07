“Du brauchst mir gar nichts zu sagen. Ich ken­ne dich ganz genau und weiß ganz genau Bescheid über dich!“

Lie­be Freunde,

sol­che Aus­sa­gen sind uns allen bekannt, und bestimmt haben wir sie auch schon oft gebraucht. „Du brauchst mir gar nichts zu sagen, ich ken­ne dich doch ganz genau.“ Ja, es wird dann auch meist nichts mehr gesagt, denn bei sol­chen Kil­ler­sät­zen ist das Gespräch schon zu Ende, bevor es ange­fan­gen hat.

Mei­ne Freun­de, so oft wer­den Men­schen ein­fach in eine Schub­la­de gesteckt, weil wir mei­nen, sie gut zu ken­nen. So oft fäl­len wir über Men­schen ein Urteil, weil wir mei­nen, sie so gut zu ken­nen. So oft wer­ten wir ande­re ab, weil wir sie angeb­lich in- und aus­wen­dig ken­nen, und wir las­sen nichts Gutes an Ihnen, egal was sie auch tun, ganz zu schwei­gen davon, dass wir ihnen mal einen Dank sagen oder wenigs­tens ein­mal ein Zei­chen von Aner­ken­nung zukom­men las­sen wür­den, weil der­je­ni­ge oder die­je­ni­ge eh nichts zustan­de brin­ge, denn: Wir ken­nen sie oder ihn doch. Aber ken­nen wir die ande­ren wirklich?

Ich glau­be nicht, dass wir einen Men­schen wirk­lich so gut ken­nen, dass wir in der Tat nichts Neu­es mehr durch ihn erfah­ren oder ent­de­cken könn­ten. Gut, manch­mal mag das ja auch tat­säch­lich so sein. Es soll ja vor­kom­men, dass sich Men­schen so gut ken­nen, dass sie eigent­lich gar kei­ne Wor­te mehr brau­chen. Bei Ehe­paa­ren, die seit vie­len Jahr­zehn­ten ver­hei­ra­tet sind, soll das ja schon ein­mal vor­kom­men, dass man sich wort­los ver­steht, weil man sich tat­säch­lich so gut kennt. Aber ich den­ke, das ist dann doch die ganz gro­ße Ausnahme.

Genau mit den Men­schen, die auf etwas Bestimm­tes fest­ge­legt wur­den, kann Jesus gut mit­füh­len, denn man hat auch ihn fest­ge­legt: Schließ­lich ist er ja nur der Sohn des Zim­mer­manns. Man hat ihn fest­ge­legt, weil man ihn genau zu ken­nen glaubt, denn sei­ne Fami­lie lebt im sel­ben Dorf.

War­um tut man das über­haupt? Ich glau­be, es geschieht aus einem ganz ein­fa­chen Grund: Es ist bequem, denn ich brau­che mich auf nie­man­den und vor allem auf nichts Neu­es ein­zu­las­sen. Ich habe mei­ne Schub­la­de, in der der eine oder die ande­re drin­nen ist und muss mich gar nicht mehr umstel­len mit mei­nem Vorurteil.

Aber mit einem sol­chen Den­ken und Han­deln wird das Leben an sei­ner Ent­fal­tung gehin­dert. Im Evan­ge­li­um heißt es: Jesus konn­te in sei­ner Hei­mat kei­ne Wun­der wir­ken. Klar, er hat­te gar kei­ne Chance.

Und so wie Jesus an einer sol­chen Hal­tung ver­zwei­fel­te, so sind heu­te vie­le Men­schen ver­zwei­felt, haben auf­ge­ge­ben, kön­nen und wol­len nicht mehr. Das Gefühl, genau zu wis­sen, wer der ande­re doch ist, behin­dert, erschwert Men­schen, sich zu ver­än­dern und neu zu wer­den. Wo aber Men­schen dabei auf­ge­hal­ten wer­den, sich zu ent­fal­ten, wo Men­schen fest in Rol­len ein­ze­men­tiert wer­den, dort wer­den sie letzt­lich dar­an gehin­dert, wirk­lich zu leben.

Denn genau das ist doch Leben! Leben, das ist Ent­fal­tung, ist Bewe­gung. Leben, das ist Ver­än­de­rung, das ist auf Wachs­tum hin ange­legt. Des­we­gen wer­den Men­schen, die wir fest­le­gen, am Leben gehin­dert. Da stirbt etwas ab.

Des­we­gen soll­ten wir auf­hö­ren mit unse­rem Schub­la­den­den­ken, mit unse­rem „Nur Ich“ und „Der ande­re kann eh nichts“, wir soll­ten den Nächs­ten als das wahr­neh­men, was jeder Men­schen ist: ein genia­ler Gedan­ke unse­res Got­tes. Und jeder hat sei­ne guten und weni­ger guten Sei­ten. Jeder soll­te die Mög­lich­keit haben, jeden Tag „neu zu werden“!

Frei­lich ist das alles nicht so ein­fach, aber es ist mei­ne Mög­lich­keit, für mich die ein­zi­ge Mög­lich­keit, das Leben in sei­ner Viel­falt zuzulassen.

Ich wün­sche Ihnen, dass Sie nie in Schub­la­den ein­ge­schlos­sen wer­den, dass Sie sich viel­mehr frei ent­fal­ten kön­nen, denn Sie sind ein genia­ler, wun­der­ba­rer und ein­zig­ar­ti­ger Gedan­ke Gottes.

Klaus Weig­and

Infos zu Pfar­rer Klaus Weigand

Gebo­ren 1966 in Erlen­bach am Main (Unter­fran­ken)

Abitur am The­re­sia­num in Bam­berg 1989

Stu­di­um der Kath. Theo­lo­gie in Bam­berg und Wien

Pries­ter­wei­he 1998

Tätig­kei­ten:

Fürth, Christ­kö­nig von 1997 – 2010

Bucken­ho­fen als Pfarr­ad­mi­nis­tra­tor 2010 – 2015

seit 2015 in Herolds­bach und Hausen