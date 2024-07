Im Juni begin­gen die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH (GKG) und die Stadt Scheß­litz das 20-jäh­ri­ge Jubi­lä­um des Senio­ren­zen­trums St. Eli­sa­beth in Scheß­litz. Am 03.04.2000 grün­de­ten die GKG Bam­berg und die Stadt Scheß­litz die St. Eli­sa­beth Senio­ren­zen­trum gGmbH Scheß­litz. Nach der Reno­vie­rung des Ver­wal­ter­hau­ses fand am 15.11.2002 der Spa­ten­stich zur Sanie­rung und Erwei­te­rung des ehe­ma­li­gen Eli­sa­be­then­Hos­pi­tals statt. Anfang 2004, nach einer 16-mona­ti­gen Bau­pha­se wur­de dann die Eröff­nung und Inbe­trieb­nah­me der St. Eli­sa­beth Senio­ren­zen­trum gGmbH Scheß­litz gefei­ert. Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann eröff­ne­te die Jubi­lä­ums­fei­er und beton­te in sei­ner Anspra­che: „Wir freu­en uns sehr, die­ses Jubi­lä­ums­fest heu­te zu fei­ern. Der Bedarf an Pfle­ge ist groß. Wir ver­fü­gen ins­ge­samt über 600 Pfle­ge­plät­ze in elf Seniorenzentren.

Ich bedan­ke mich bei allen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern, die tag­täg­lich Groß­ar­ti­ges leis­ten, denn ohne euch wäre kei­ne Ver­sor­gung mög­lich. Ein beson­de­rer Dank gilt dem Land­kreis Bam­berg und der Stadt Scheß­litz für die Finan­zie­rung und Unter­stüt­zung.“ Auch stell­ver­tre­ten­der Land­rat Bru­no Kell­ner ver­deut­lich­te, dass die Pfle­ge­fall­zah­len bun­des­weit uner­war­tet schnell gestie­gen sei­en. Es gebe deut­lich mehr Pfle­ge­be­darf als erwar­tet, die­se Tat­sa­che ver­schär­fe die Situa­ti­on enorm. Die für­sorg­li­che Art und Wei­se mit dem Umgang der Pfle­ge inner­halb der GKG schät­ze er sehr. Der Land­kreis Bam­berg ste­he hin­ter allen elf Ein­rich­tun­gen. Abschlie­ßend bedank­te sich Bür­ger­meis­ter der Stadt Scheß­litz Roland Kau­per: „An die­ser Stel­le darf ich mich per­sön­lich sehr herz­lich für die ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit in den zehn Jah­ren mei­ner Amts­zeit bedan­ken. Die GKG mit all ihren Geschäfts­fel­dern ist ein Kind des Land­krei­ses Bam­berg. Der Land­kreis stellt sich der gro­ßen Ver­ant­wor­tung in den Berei­chen von Gesund­heit und Pfle­ge zum Woh­le sei­ner Bevöl­ke­rung in vor­bild­li­cher Weise.

Dan­ke, dass wir zusam­men um den Erhalt unse­rer Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und unse­res Gesund­heits­we­sens an einem Strang zie­hen.“ Die Fei­er­lich­keit star­te­te mit einem fest­li­chen Got­tes­dienst in der St. Eli­sa­beth Kir­che mit Pfar­rer Micha­el Gräf. Für die musi­ka­li­sche Unter­ma­lung sorg­te das Nach­wuchs­or­ches­ter aus Scheß­litz „Alm­dud­ler“ und der Aisch­ta­ler Knutsch­bär. Die Bewoh­ner und Besu­cher genos­sen die aus­ge­las­se­ne Stim­mung und bli­cken ger­ne auf das Jubi­lä­um zurück.