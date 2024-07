Dem Slo­gan „Packen wir es ein“ bei Well­pap­pe Forch­heim auf der Spur

Der Orts­ver­band Forch­heim der Senio­ren-Uni­on CSU besuch­te in der Ver­gan­gen­heit schon meh­re­re Forch­hei­mer Fir­men, um sich selbst ein Bild von der dyna­mi­schen Wirt­schafts­kraft in der Stadt zu ver­schaf­fen. Die­ses Mal folg­ten die Senio­ren gern der Ein­la­dung der Well­pap­pe Forch­heim GmbH & Co. KG. Die gro­ße Besu­cher­grup­pe unter Lei­tung des Orts­vor­sit­zen­den der SENU, Klaus Rapp wur­de sehr herz­lich vom Geschäfts­füh­rer Die­ter Hof­stet­ter und Betriebs­lei­ter Mat­thi­as Haas empfangen.

In sei­ner kur­zen Begrü­ßungs­re­de bedank­te sich der SENU-Orts­vor­sit­zen­de auch bei Frau Lore­na Knoll, der Assis­tenz des Manage­ment­teams, die den Besuch im Vor­feld bes­tens vor­be­rei­tet hatte.

Wäh­rend der Prä­sen­ta­ti­on zur Geschich­te, Ent­wick­lung und dem Leis­tungs­an­ge­bot der Fir­ma erfuh­ren die Besu­cher, dass die Forch­hei­mer Fir­ma seit mehr als 80 Jah­ren für Inno­va­tio­nen und Kom­pe­tenz im Well­papp­ebe­reich steht. Seit 1937 wird in der Forch­hei­mer Fir­ma Well­pap­pe pro­du­ziert und ver­ar­bei­tet. Hier wur­den auch die ehe­mals bekann­ten blau­en Quel­le-Ver­sand­schach­teln hergestellt.

Seit 1968 gehört die Forch­hei­mer Fir­ma mit 27 wei­te­ren eigen­stän­di­gen Well­pap­pe­wer­ken zur inha­ber­ge­führ­ten Palm-Ver­pa­ckungs­grup­pe, die 1872 in Aalen gegrün­det wur­de und wei­ter­hin zu 100% sich in Fami­li­en­be­sitz befindet.

Mehr als 230 Mit­ar­bei­ter pro­du­zie­ren am Stand­ort Forch­heim über 120 Mio. Qua­drat­me­ter Well­pap­pe pro Jahr, aus denen Falt­schach­teln, Stanz­ver­pa­ckun­gen und Dis­plays her­ge­stellt werden.

Die Erzeug­nis­se stam­men aus­schließ­lich aus aus­ge­such­tem Alt­pa­pier. Der Jah­res­um­satz liegt in der Umsatz­klas­se von 50–100 Mio. Euro.

Nach der Fir­men­prä­sen­ta­ti­on führ­ten Frau Knoll und die Her­ren Hof­stet­ter und Haas die wiss­be­gie­ri­gen Besu­cher in 3 Grup­pen durch die Fer­ti­gungs­hal­len. Dort erfuhr man u.a., dass die Bogen­for­ma­te der Pap­pen max. 2,5 Meter betra­gen. Mög­lich sind ent­spre­chend den Wel­len­pro­fi­len ein- und zwei­wel­li­ge Aus­füh­run­gen. An den Ver­pa­ckungs­lö­sun­gen sind auch Bedruckun­gen möglich.

Beein­dru­ckend waren die gro­ßen Ver­ar­bei­tungs­ma­schi­nen, Stanz- und Druck­ma­schi­nen sowie die Falt­schach­tel­ma­schi­nen. Immer­hin ver­fügt das Werk über 22.500 Qua­drat­me­ter Pro­duk­ti­ons­flä­chen in den Hal­len. Das weit­hin sicht­ba­re Hoch­re­gal­la­ger ver­fügt über 12.000 Stellplätze.

Abschlie­ßend bedank­te sich SENU-Orts­vor­sit­zen­der Rapp unter dem Bei­fall der Besu­cher bei den 3 Besich­ti­gungs­füh­rern für die beein­dru­cken­den Werks­ein­bli­cke. Als Dan­ke­schön wur­de ein Wein­prä­sent von der Senio­ren­grup­pe über­reicht, ver­bun­den mit dem Wunsch an die Geschäfts­lei­tung nach stets vol­len Auftragsbüchern.