Mit dem Kauf des neu­en Ange­bots im Bam­ber­ger Stifts­la­den kön­nen die Arbei­ten am Micha­els­berg unter­stützt wer­den Im Jahr 2026 soll die ehe­ma­li­ge Klos­ter­kir­che St. Micha­el mit sei­nem welt­be­rühm­ten Decken­ge­mäl­de, dem Him­mels­gar­ten, gene­ral­sa­niert der Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht wer­den. Für die Arbei­ten in der Kir­che wer­den noch Spen­den­gel­der benö­tigt. Einen finan­zi­el­len Bei­trag kann jeder zum Bei­spiel dadurch leis­ten, indem er die drei frisch gedruck­ten Pos­ten­kar­ten­sets mit je drei Pflan­zen aus dem Him­mels­gar­ten kauft. „Im Gegen­zug gibt es einen klei­nen Vor­ge­schmack dar­auf, was uns mit der Wie­der­eröff­nung der Kir­che am Micha­els­berg erwar­tet“, sagt Finanz­re­fe­rent Bert­ram Felix. Auch Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Star­ke zeigt sich ange­tan von dem neu­en Ange­bot und lobt die Qua­li­tät: „Man erkennt sofort die Wer­tig­keit der Kar­ten.“ Die drei Sets zei­gen Exo­ti­sches (Süß­holz, Schwar­zer Pfef­fer, Ana­nas), Heil­pflan­zen (Veil­chen, Roter Fin­ger­hut, Königs­ker­ze) und Kräu­ter (Boretsch, Ros­ma­rin, Wald­meis­ter). Zu kau­fen gibt es sie für 3 Euro pro Set bei eini­gen Bam­ber­ger Gärt­nern und in den Bam­ber­ger Stifts­lä­den der Bür­ger­spi­tal­stif­tung Bamberg.