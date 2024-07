Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unwet­ter Ein­satz – umge­stürz­ter Baum ver­ur­sacht Scha­den an Wohn­haus und Pkw

Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es zu meh­re­ren Ein­sät­zen auf­grund eines Unwet­ters. So muss­ten Beam­te der Cobur­ger Poli­zei zusam­men mit der Feu­er­wehr Coburg in den Cobur­ger Stadt­teil Cor­ten­dorf aus­rü­cken. Ein Baum stürz­te um und ver­ur­sach­te einen Scha­den am Dach eines Wohn­haus und einem par­ken­den Pkw. Glück­li­cher­wei­se wur­den kei­ne Per­so­nen ver­letzt und der Ein­satz konn­te nach der Ber­gung des Baums durch die Feu­er­wehr been­det werden.

Ver­kehrs­kon­trol­le deckt Dieb­stahl auf

Beam­te der Cobur­ger Poli­zei führ­ten am Sams­tag­abend einen Ver­kehrs­kon­trol­le beim einem E‑Scooter Fah­rer in der Cobur­ger Innen­stadt durch. Bei der Über­prü­fung des E‑Scooters stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass die­ser ca. drei Wochen zuvor als gestoh­len gemel­det wur­de. Der E‑Scooter wur­de sicher­ge­stellt. Zudem stand der Fah­rer unter dem Ein­fluss von Can­na­bis. Die Fol­ge war eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg. Ihn erwar­tet nun neben der Anzei­ge wegen Dieb­stahl auch eine Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge wegen der Fahrt unter dem Ein­fluss von Cannabis.

Laden­die­be ent­wen­den Lebensmittel

Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg wur­den am Sams­tag zu zwei Laden­dieb­stäh­len geru­fen. Der ers­te Dieb­stahl ereig­ne­te sich am Nach­mit­tag in einem Super­markt in der Cobur­ger Innen­stadt. Hier ent­wen­de­te ein 30-Jäh­ri­ger Lebens­mit­tel und ver­zehr­te die­se teil­wei­se bereits im Geschäft. Der zwei­te Laden­dieb­stahl ereig­ne­ten sich im Cobur­ger Orts­teil Creid­litz. Hier konn­ten Mit­ar­bei­ter eines Super­markts beob­ach­ten wie ein 41-Jäh­ri­ger eben­falls Lebens­mit­tel an der Kas­se nicht bezahl­te. Der Ent­wen­dungs­scha­den bei bei­den Dieb­stäh­len beläuft sich auf einen mitt­le­ren, zwei­stel­li­gen, Betrag. Bei­de Män­ner erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Auto­rei­fen zerstochen

Beik­heim (Lkrs. Kro­nach) – An einem in der Zeit von 03.07. bis 06.06.24 in Beik­heim, Red­wit­zer Str., par­kend abge­stell­ten schwar­zen Pkw VW Polo wur­den die 4 Auto­rei­fen zer­sto­chen. Sach­scha­den ent­stand in Höhe von ca. 400 – 500,-€. Hin­wei­se auf den Täter nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 entgegen.

Aus­län­di­sche Teer­ko­lon­ne bie­tet dubio­se Asphalt­ar­bei­ten an

Kro­nach (Stadt) – Bei der Poli­zei Kro­nach hat sich am Sams­tag, 06.07.24, ein Bür­ger gemel­det und Anga­ben zu Haus­tür­ge­schäf­ten einer Teer­ko­lon­ne gemacht. Ihm wur­de in der Indus­trie­stra­ße ange­bo­ten, auf sei­nem Gelän­de befind­li­che Schlag­lö­cher aus­zu­bes­sern. Die Poli­zei warnt bei die­ser Art von Haus­tür­ge­schäf­ten zur abso­lu­ten Vor­sicht. Die seit vie­len Jah­ren bekann­te Masche von rei­sen­den Teer­ko­lon­nen, die „preis­wer­te“ Arbeit anbie­ten, führt immer wie­der zu Ärger und Betrugs­ver­fah­ren. Viel­mehr sind die meist aus dem Aus­land stam­men­den Kolon­nen mit eige­nen Fahr­zeu­gen und Gerä­ten sowie Asphalt­ma­te­ri­al unter­wegs, um pri­va­te Arbei­ten aus­zu­füh­ren. Lässt sich jemand tat­säch­lich auf eine Asphal­tie­rung ein, folgt meis­tens gro­ße Ent­täu­schung über das schlech­te Mate­ri­al und die kata­stro­pha­le Qua­li­tät der hin­ter­las­se­nen „Arbeit“. Ein grund­so­li­der Ver­trag über Aus­füh­rung und Umfang der Arbei­ten wird i. d. R. sei­tens der Teer­ko­lon­ne nicht abge­schlos­sen. Falls über­haupt sei­tens der Teer­ko­lon­ne eine Quit­tung über die ille­ga­le „Schwarz­ar­beit“ aus­ge­hän­digt wird, pas­sen die Fir­men­an­ga­ben meis­tens nicht. Die Ver­ant­wort­li­chen sind dann „über alle Ber­ge“, nicht erreich­bar und jede Rekla­ma­ti­on läuft ins Leere.

Laden­dieb mit­tels Video­über­wa­chung überführt

Kro­nach (Stadt) – Am Sams­tag, 06.07.24, ent­nahm ein 43-jäh­ri­ger in einem Ver­brau­cher­markt in der Mit­tel­stra­ße eine Frei­schnei­der­klin­ge (Werk­zeug für Rasen­trim­mer) im Wert von 7,99€ aus der Ver­pa­ckung. Erst bei der Sich­tung der Video­auf­zeich­nung des Mark­tes konn­te dies fest­ge­stellt wer­den. Der zunächst Unbe­kann­te ver­ließ das Laden­ge­schäft, ohne den Arti­kel bezahlt zu haben. Der Mann konn­te von einer Mit­ar­bei­te­rin zwei­fels­frei erkannt wer­den. Die­ser erhielt zu Hau­se Besuch von der Poli­zei. Auf Vor­halt räum­te die­ser den Dieb­stahl ein und hän­dig­te das Die­bes­gut aus. Nun erwar­tet ihn eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Tisch geklaut

KULM­BACH. Einen grau­en Tisch mit Glas­plat­te klau­ten unbe­kann­te Täter in der Nacht zum Sams­tag in der Albert-Ruck­de­schel-Stra­ße. Das Möbel­stück stand vor einem Imbiss in der Nähe des „Kauf­lands“. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf zir­ka 200 Euro. Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 bei der Poli­zei Kulm­bach zu melden.

Mit Auto in Bus­hal­te­stel­le gefahren

B289 / KULM­BACH. Mit sei­nem Vol­vo fuhr am Sams­tag­vor­mit­tag ein Mann aus dem Land­kreis Lich­ten­fels in eine Bus­hal­te­stel­le an der Bun­des­stra­ße 289 auf Höhe Sei­den­hof. Er zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu und es ent­stand hoher Sach­scha­den. Bei der Unfall­auf­nah­me stell­te die Poli­zei Alko­hol­ein­fluss fest.

Gegen 11.30 Uhr fuhr der 62-Jäh­ri­ge auf der B289 von Main­leus Rich­tung Kulm­bach, als er plötz­lich die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug ver­lor und nach links auf den Fahr­strei­fen des Gegen­ver­kehrs geriet. Ein Rich­tung Main­leus fah­ren­der 66-Jäh­ri­ger muss­te mit sei­nem Toyo­ta aus­wei­chen, um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. Der Vol­vo-Fah­rer kam anschlie­ßend nach links von der Fahr­bahn ab und fuhr mit der lin­ken Fahr­zeug­sei­te auf eine Mau­er an der dor­ti­gen Bus­hal­te­stel­le auf, die erheb­lich beschä­digt wur­de. Der Unfall­ver­ur­sa­cher zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu, der Ret­tungs­dienst brach­te ihn zur ambu­lan­ten Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von min­des­tens 20.000 Euro. Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me stell­te sich her­aus, dass der Mann unter Alko­hol­ein­fluss stand, ein Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von 0,7 Pro­mil­le. Somit muss­te sich der 62-Jäh­ri­ge einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Auf­grund des Ver­dachts einer Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft die Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­scheins an. Die Feu­er­wehr sicher­te die Unfall­stel­le ab, bis ein Abschlepp­un­ter­neh­men den Vol­vo von der Mau­er gebor­gen hatte.

Bei Unfall aus dem Auto geschleudert

KASEN­DORF, LKR. KULM­BACH. Schwe­re Ver­let­zun­gen erlitt ein Auto­fah­rer aus dem Land­kreis Kulm­bach am Sams­tag­abend, weil er unter Alko­hol­ein­fluss von der Stra­ße zwi­schen Thur­n­au und Heubsch abkam und aus dem Fahr­zeug geschleu­dert wurde.

Gegen 20:40 Uhr war der 49-Jäh­ri­ge mit sei­nem Fiat auf der Orts­ver­bin­dung „Heub­scher Weg“ unter­wegs. Nach Anga­ben eines ent­ge­gen­kom­men­den Toyo­ta-Fah­rers fuhr der Mann sehr schnell und mit­tig auf der Stra­ße. Der Zeu­ge muss­te aus­wei­chen, um einen Unfall zu ver­hin­dern, bei­de Autos berühr­ten sich noch mit den lin­ken Außen­spie­geln. Zir­ka 100 Meter wei­ter geriet der Unfall­ver­ur­sa­cher in den Stra­ßen­gra­ben. Sein Fahr­zeug über­schlug sich mehr­mals und blieb anschlie­ßend völ­lig demo­liert im angren­zen­den Feld lie­gen. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Fah­rer wur­de aus dem Auto geschleu­dert und erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen. Er wur­de durch den Ret­tungs­dienst zur Behand­lung ins Kran­ken­haus gebracht. Auf­grund star­ken Alko­hol­ge­ruchs bei dem 49-Jäh­ri­gen ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft eine Blut­ent­nah­me sowie die Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­scheins an. Die Feu­er­wehr sicher­te das zer­stör­te Fahr­zeug und die Unfall­stel­le für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me ab. Ein Abschlepp­un­ter­neh­men barg den Fiat.