Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Hoher Sach­scha­den durch Vandalismus

In den spä­ten Abend­stun­den des 06.07.2024 konn­te eine auf­merk­sa­me Erlan­ger Bür­ge­rin zwei Kin­der dabei beob­ach­ten, wie die­se sich augen­schein­lich unbe­rech­tigt auf einem Gelän­de auf­hiel­ten, auf dem der­zeit ein Neu­bau der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Erlan­gen entsteht.

Noch vor Ein­tref­fen der ers­ten Strei­fen­be­sat­zun­gen ent­fern­ten die­se sich jedoch, eine Fahn­dung im Nah­be­reich um den Tat­ort ver­lief erfolglos.

Im Wege einer Nach­schau auf der betrof­fe­nen Bau­stel­le muss­te fest­ge­stellt wer­den, dass die Kin­der dort Däm­mun­gen beschä­digt, Rigips­plat­ten aus den Wän­den geris­sen und ande­res Bau­ma­te­ri­al beschä­digt hat­ten. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird der­zeit auf 12.000,00 Euro geschätzt.

Die Ermitt­lun­gen der Erlan­ger Poli­zei gegen die unbe­kann­ten Täter dau­ern der­zeit noch an.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Tür­schloss in Herolds­berg beschädigt

Herolds­berg – In der Nacht vom 05.07.2024 auf den 06.07.2024 beschä­dig­ten bis dato unbe­kann­te Täter das Tür­schloss des Musik­in­sti­tu­tes Herolds­berg in der Holz­schu­her­stra­ße in Herolds­berg. Der oder die Täter ver­kleb­ten das Tür­schloss mit­tels unbe­kann­ten Klebstoffes.

Ver­mut­lich han­del­te es sich hier­bei um Sekun­den­kle­ber. Das Schloss ließ sich nicht mehr öff­nen oder schlie­ßen. Für sach­dien­li­che Hin­wei­se wen­den Sie sich bit­te an die PI Erlan­gen-Land unter der Tel. 09131/98842–0.

Unfall­flucht

Eckental/​Forth – Am 06.07.2024 ereig­ne­te sich am Nach­mit­tag auf der B2 bei Eckental/​Forth ein Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den. Der Unfall­ver­ur­sa­cher kam in einer Kur­ve nach links von der Fahr­bahn ab und über­fuhr mit sei­nem Pkw einen Leit­pfos­ten und meh­re­re Kur­ven­warn­schil­der. Der Unfall­ver­ur­sa­cher set­ze nach der Kol­li­si­on sei­ne Fahrt fort und ent­fern­te sich zunächst in unbe­kann­te Rich­tung. Der Unfall­ver­ur­sa­cher konn­te von einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim an einer Tank­stel­le in Neun­kir­chen am Brand gestellt werden.

Das Fahr­zeug wies einen erheb­li­chen Front­scha­den auf. Den 85-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer, der bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nicht ver­letzt wur­de, erwar­tet eine Straf­an­zei­ge wegen des Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Der ver­ur­sach­te Sach­scha­den liegt im unte­ren vier­stel­li­gen Bereich.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a. d. Aisch

Betrun­ken mit dem Fahr­rad gestürzt

In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 07.07.2024 (Sonn­tag) konn­te durch die Besat­zung eines Ret­tungs­wa­gens ein betrun­ke­ner Fahr­rad­fah­rer in der Bam­ber­ger Stra­ße in Höchstadt an der Aisch fest­ge­stellt wer­den. Der 35-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­rer war offen­sicht­lich in den dor­ti­gen Gra­ben gestürzt und zog sich durch den Sturz leich­te Ver­let­zun­gen zu. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab eine Alko­ho­li­sie­rung von 2,32 Pro­mil­le. In der Fol­ge wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren auf­grund einer Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

Gegen Ret­tungs­wa­gen geschlagen

Am 07.07.2024 (Sonn­tag), gegen 00:30 Uhr, kam es im Zusam­men­hang mit einer Ver­an­stal­tung in der Erlan­ger Stra­ße in Höchstadt an der Aisch zu einer ver­such­ten Sach­be­schä­di­gung an einem Ret­tungs­wa­gen. Ein alko­ho­li­sier­ter 28-jäh­ri­ger Mann wur­de von der dor­ti­gen Ver­an­stal­tung ver­wie­sen. Ein Platz­ver­weis wur­de aus­ge­spro­chen. Dem kam der Mann wie­der­holt nicht nach. Eine Inge­wahrs­am­nah­me wur­de dem Mann ange­droht. Er begab sich jedoch kurz dar­auf erneut in Rich­tung des Ver­an­stal­tungs­ge­län­des. Durch die vor Ort befind­li­chen Poli­zei­be­am­ten konn­te dann beob­ach­tet wer­den, wie der Mann mit der Faust gegen den Außen­spie­gel eines Ret­tungs­wa­gens schlug. Ob an dem Fahr­zeug ein Sach­scha­den ent­stand wird geprüft. Gegen den Mann wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet. Außer­dem wur­de der 28-jäh­ri­ge in Gewahr­sam genommen.

Motor­rad­fah­rer gestürzt

Am 06.07.2024 (Sams­tag), gegen 17:00 Uhr, stürz­te ein 21-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer allein­be­tei­ligt auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Greuth und Stie­bar­lim­bach. Durch den Sturz zog sich der jun­ge Krad­fah­rer leich­te Ver­let­zun­gen zu. Er wur­de zur ärzt­li­chen Ver­sor­gung durch den Ret­tungs­dienst in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus gebracht.