Am Sonn­tag, den 23. Juni 2024, fand im Rah­men der STADT­RA­DELN Akti­ons­wo­chen die poli­ti­sche Rad­tour mit Herrn Land­rat Dr. Ulm, Mit­glie­dern des Kreis- und Stadt­rats, der Rad­be­auf­trag­ten des Mark­tes Neun­kir­chen a. Brand, Frau Bet­ti­na Witt­mann, sowie enga­gier­ten und inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern statt. Bis­her betei­li­gen sich bereits 1.435 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aktiv und haben gemein­sam in 143 Teams mehr als 122.000 Kilo­me­ter gesam­melt. Die STADT­RA­DELN-Akti­ons­wo­chen lau­fen noch bis ein­schließ­lich 6. Juli und wer­den durch ein viel­fäl­ti­ges Rah­men­pro­gramm abgerundet.

Die poli­ti­sche Rad­tour wur­de vom Rad­we­ge­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses, Herrn Hans Eber­lein, geführt. Es wur­de der neu­ge­bau­te Geh- und Rad­weg zwi­schen dem Kraft­werk Hau­sen und Kers­bach besich­tigt, der die Situa­ti­on für Radeln­de auf die­ser wich­ti­gen Ost-West-Ach­se ver­bes­sert. Des Wei­te­ren wur­de an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen auf­lau­fen­de und künf­ti­ge Pro­jek­te rund um den Rad­ver­kehr ein­ge­gan­gen sowie der aktu­el­le Stand des „nach­hal­ti­gen Mobi­li­täts­kon­zep­tes“ sowie des Metro­pol­rad­we­ges Nürn­berg-Bam­berg erläu­tert. Auch in der kom­men­den Woche sind alle wie­der herz­lich ein­ge­la­den, an Aktio­nen des Rah­men­pro­gramms teil­zu­neh­men. Neben zahl­rei­chen, geführ­ten Rad­tou­ren durch den Land­kreis, erhal­ten besteht die Mög­lich­keit, am 26.06. beim Bike­fit­ting (E‑Bike-King, Forch­heim) das eige­ne Rad opti­mal ein­stel­len zu las­sen oder einen Vor­trag zu besu­chen sowie am 29.06. ein Fahrt­si­cher­heits­trai­ning beim ADFC zu absol­vie­ren. Alle Infos zu den ein­zel­nen Rad­tou­ren kön­nen dem Stadt­ra­deln-Fly­er oder der Web­site www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim ent­nom­men werden.

Wer am Rad­wett­be­werb STADT­RA­DELN teil­neh­men möch­ten, kann sich über www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim anmel­den. Die Fahrt­stre­cken kön­nen über die STADT­RA­DELN-APP getrackt wer­den, wobei auch ein manu­el­les Nach­mel­den über die Web­site mög­lich ist. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim oder beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment sowie der Gesund­heits­re­gi­on plus des Land­krei­ses Forchheim