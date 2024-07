Nun ist es offi­zi­ell: Zum 1. Janu­ar 2025 wird der Evang.-Luth. Deka­nats­be­zirk Bay­reuth aus den bei­den bis­he­ri­gen Deka­nats­be­zir­ken Peg­nitz und Bay­reuth-Bad Ber­neck neu gegrün­det. Er umfasst dann in etwa die Flä­che des Land­krei­ses Bay­reuth. Die bei­den kir­chen­lei­ten­den Gre­mi­en der Evang.-Luth. Kir­che in Bay­ern, Lan­des­kir­chen­rat und Lan­des­syn­odal­aus­schuss, fass­ten die­sen Beschluss in ihren jüngs­ten Sitzungen.

Im Vor­feld hat­ten die haupt- und ehren­amt­lich besetz­ten Lei­tungs­gre­mi­en der bei­den betei­lig­ten Deka­nats­be­zir­ke den Weg dazu, durch ihre inten­si­ven Bera­tun­gen bei ins­ge­samt drei Klau­sur­ta­gen über meh­re­re Mona­te hin­weg, geeb­net. Die Vor­be­rei­tung im Detail lag bei einem eben­falls gemischt besetz­ten neun­köp­fi­gen Stra­te­gie­team. Der gesam­te Pro­zess war von zwei Bera­tern der lan­des­kirch­li­chen Gemein­de­aka­de­mie Rum­mels­berg beglei­tet wor­den. Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner und die drei Deka­ne Jür­gen Hacker, Manuél Cegla­rek und Mar­kus Rausch infor­mier­ten in einem Brief die Kir­chen­vor­stän­de aller Kir­chen­ge­mein­den und dank­ten allen Betei­lig­ten. Sie äußer­ten sich dar­in dank­bar zum Geist, in dem der kom­pri­mier­te Pro­zess statt­fand: „Die Sit­zun­gen waren geprägt von gro­ßer Offen­heit, Ehr­lich­keit und Ver­trau­en.“ Auch hat­ten bei­de Deka­nats­aus­schüs­se in gro­ßem Kon­sens den Weg des Zusam­men­schlus­ses befür­wor­tet. Die nächs­ten Schrit­te sind bereits geplant: Im Novem­ber 2024 wer­den die bei­den Deka­nats­syn­oden erst­mals gemein­sam tagen. Im neu­en Jahr hal­ten die Deka­nats­aus­schüs­se ihre Sit­zun­gen gemein­sam ab, bis zur Kon­sti­tu­ie­rung der neu­en Deka­nats­syn­ode im März 2025, die dann auch den neu­en Deka­nats­aus­schuss bestim­men wird. Der Got­tes­dienst zur Grün­dung des neu­en Deka­nats­be­zirks, mit Ein­füh­rung und Seg­nung der bei­den Deka­ne Jür­gen Hacker und Manuél Cegla­rek für ihren erwei­ter­ten und ver­än­der­ten Dienst­auf­trag, soll zu Beginn des neu­en Jah­res in Peg­nitz statt­fin­den. Der Ter­min wird eigens bekanntgegeben.

Zum Hin­ter­grund:

Dem neu­en Deka­nats­be­zirk Bay­reuth wer­den rund 77.800 Gemein­de­glie­der in 53 Kir­chen­ge­mein­den ange­hö­ren, die in acht Regio­nen zusam­men­ar­bei­ten. Der Peg­nit­zer Dekan Mar­kus Rausch gibt sein Amt als Dekan zum Jah­res­en­de auf.