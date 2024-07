Wegen dem Bau des Kreis­ver­kehrs an der Kreu­zung der FO 11 und der FO 17 bei Ret­tern ist die­ser Bereich von Mon­tag, 08.07.2024 bis vor­aus­sicht­lich Sams­tag, 30.11.2024 kom­plett gesperrt. Die Umlei­tung ist aus­ge­schil­dert. Sie ver­läuft über Kau­ern­ho­fen, Eggols­heim, Drü­gen­dorf, Eber­mann­stadt, Weilersbach.

Die Sper­rung hat auch erheb­li­che Aus­wir­kun­gen auf die Bus­li­ni­en 220 und 266, wel­che daher nach einem Bau­stel­len­fahr­plan verkehren.

Ret­tern kann nur noch durch ein­zel­ne Fahr­ten bedient wer­den. Die Hal­te­stel­le Ret­tern Kapel­len­berg ent­fällt ersatz­los, die Hal­te­stel­le Ret­tern Leit­hen­weg wird ersatz­wei­se zur Hausnr. Kan­zel­stra­ße 4 verlegt.

Die Hal­te­stel­le Kau­ern­ho­fen Mit­te kann nicht bedient wer­den, Ersatz­hal­te­stel­len wer­den im Mühl­weg und in der Andre­as-Knau­er-Stra­ße eingerichtet.

Details sind dem jewei­li­gen Bau­stel­len­fahr­plan zu ent­neh­men, die­se sind in den nächs­ten Tagen abruf­bar unter https://​www​.vgn​.de/​n​e​t​z​-​f​a​h​r​p​l​a​e​n​e​/​l​i​n​ien.

In der Fol­ge ergibt sich auch für die Bus­li­nie 265 eine Ände­rung. Die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 16:05 Uhr ab Forch­heim Para­de­platz (Cafe Schmitt) nach Wil­lers­dorf ver­kehrt durch­ge­hend 8 Min. spä­ter, die geän­der­te Abfahrts­zeit am Para­de­platz (Cafe Schmitt) lau­tet 16:13 Uhr.

Fahr­gäs­te wer­den gebe­ten auch die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len zu beachten.