Die Frän­ki­sche Flie­ger­schu­le Feu­er­stein hoch über der frän­ki­schen Schweiz bei Eber­mann­stadt war die­ses Jahr Aus­rich­ter und Gast­ge­ber eines beson­de­ren sport­li­chen Events: die deut­sche Meis­ter­schaft im Segel­flie­gen in der Club­klas­se, ver­an­stal­tet von der Bun­des­kom­mis­si­on Segel­flug im Deut­schen Aero Club e.V. Segel­flug­pi­lo­ten mit Flug­zeu­gen unter­schied­li­chen Typs, jedoch nur bis zu einer bestimm­ten Leis­tungs­klas­se, tra­ten hier mit vor­ge­ge­be­nen Flug­auf­ga­ben an geplant bis zu zwölf Wer­tungs­ta­gen zwi­schen dem 24.06. und 05.07.2024 gegen­ein­an­der an.

Wie sieht ein Segel­flug­wett­be­werb aus? Ähn­lich wie bei einer Regat­ta beim Segeln auf dem Was­ser gibt der Ver­an­stal­ter tages­ak­tu­ell bestimm­te Auf­ga­ben vor, Stre­cken und Wen­de­punk­te, die abge­flo­gen wer­den müs­sen. Wett­be­werbs­lei­ter Bernd Löser erklärt: „Die Her­aus­for­de­rung dabei ist offen­sicht­lich: Segel­flug­zeu­ge wer­den nur durch ther­mi­sche Auf­win­de und flie­ge­ri­sches Kön­nen in der Luft gehal­ten. Gute Fähig­kei­ten in Meteo­ro­lo­gie sowie die Ana­ly­se von Land­schafts­pro­fi­len und deren Aus­wir­kun­gen auf die Luft­be­we­gun­gen sind eini­ge der Fähig­kei­ten, die die Pilo­ten mit­brin­gen müs­sen. Ein Flug über meh­re­re hun­dert Kilo­me­ter und etli­che Stun­den erfor­dert daher neben Kon­zen­tra­ti­on auch ent­spre­chen­de Erfah­rung und Kondition.“

Impres­sio­nen vom Event

Stra­te­gien und ein Feld

Täg­lich ver­sam­mel­ten sich ins­ge­samt 45 Pilo­ten zum Brie­fing und neh­men ihre Tages­auf­ga­be ent­ge­gen – meist, nach­dem die Flug­zeu­ge bereits früh mor­gens auf­ge­rüs­tet und vor­be­rei­tet wur­den. Fast im Minu­ten­takt wer­den die ele­gan­ten Segel­flug­zeu­ge dann von bis zu sechs Schlepp­flug­zeu­gen in den Him­mel über dem Flug­platz Burg Feu­er­stein gezo­gen und begin­nen von dort aus ihre Auf­ga­be. Die Stra­te­gien der Pilo­ten sind dabei durch­aus unter­schied­lich, was auch in den ver­schie­de­nen Flug­zeu­gen und deren spe­zi­fi­schen Eigen­schaf­ten begrün­det ist.

Mit­un­ter kommt es vor, dass ein Teil­neh­mer den Heim­weg zum Aus­gangs­flug­platz nicht voll­enden kann, bei­spiels­wei­se, weil die Ther­mik sich anders ent­wi­ckelt als pro­gnos­ti­ziert oder man auch schlicht und ein­fach eine ungüns­ti­ge Stre­cken­wahl getrof­fen hat. Chris­ti­an Horn, einer der zahl­rei­chen Hel­fer am Flug­platz und selbst Segel­flug­pi­lot, kennt die Situa­ti­on: „Man sucht sich recht­zei­tig ein pas­sen­des Feld oder eine Wie­se, wo das Flug­zeug fast genau­so sicher lan­den kann wie an einem Flug­platz. Die­se soge­nann­ten Außen­lan­dun­gen sind ein nor­ma­ler Vor­gang im Segel­flug­sport und sind auch kei­nes­falls ein Not­fall, so wie es manch­mal auch in Berich­ten zu lesen ist. Das Rück­hol­team macht sich mit einem Anhän­ger auf dem Weg, und in kur­zer Zeit kann das Segel­flug­zeug zer­legt, im Hän­ger ver­staut und zum Flug­platz zurück­trans­por­tiert werden.“

Der wich­tigs­te Fak­tor: das Wetter!

Nach eini­gen viel­ver­spre­chen­den ers­ten Wett­be­werbs­ta­gen muss­ten jedoch auch eini­ge Tage als wet­ter­be­dingt nicht flieg­bar defi­niert und damit für die Wer­tung gestri­chen wer­den – immer eine gewis­se Ent­täu­schung für die Teil­neh­mer, die aus ganz Deutsch­land ange­reist sind.

Doch auch sol­che Tage sind unter Flie­ger­ka­me­ra­den kein Grund für Trüb­sal: man tauscht Erfah­run­gen, Tipps und Geschich­ten aus, war­tet die Flug­zeu­ge und der ein oder ande­re erkun­de­te auch die Gegend mit ihren umfang­rei­chen Ausflugsmöglichkeiten.

Am Ende blieb der Sieg sogar in Bay­ern: Ste­fan Lan­ger von der SFG Donau­wörth-Mon­heim darf sich neu­er Deut­scher Meis­ter der Club­klas­se 2024 nen­nen, gefolgt von Uwe Wahl­ing aus Hes­sen und Toni Kitt­ler aus Baden-Württemberg.

Wei­te­re Infos zur Frän­ki­schen Flie­ger­schu­le Feu­er­stein unter https://​www​.edqe​.de/