Das Baye­ri­sche Städ­te­bau­för­de­rungs­pro­gramm ist auf­ge­stellt. Heu­er ste­hen 89.666.000 Euro für 287 Städ­te, Märk­te und Gemein­den in Bay­ern zur Ver­fü­gung. „Allein in mei­nen Stimm­kreis flie­ßen fast 3,5 Mil­lio­nen Euro. Damit konn­ten die Lan­des­mit­tel für die Städ­te­bau­för­de­rung noch ein­mal erhöht wer­den“, freut sich der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel. Ins­ge­samt erhal­ten Stadt und Land­kreis Bam­berg gemein­sam Mit­tel in Höhe von fast 10 Mil­lio­nen Euro. „Unser Baye­ri­sches Städ­te­bau­för­de­rungs­pro­gramm steht für eine unbü­ro­kra­ti­sche För­de­rung kom­mu­na­ler Stadt­er­neue­rungs­pro­jek­te. Ins­be­son­de­re klei­ne­re Gemein­den pro­fi­tie­ren von den kom­mu­nal­freund­li­chen För­der­kon­di­tio­nen. Mehr als 75 Pro­zent der Pro­gramm­mit­tel flie­ßen heu­er in den länd­li­chen Raum. Damit ermög­li­chen wir bay­ern­weit eine nach­hal­ti­ge und inte­grier­te Ent­wick­lung der Stadt- und Orts­ker­ne“, so Dre­mel wei­ter. Mit der neu­en För­der­initia­ti­ve „Kli­ma wandel(t) Innen­stadt“ unter­stützt der Frei­staat im Rah­men des Pro­gramms auch gemeind­li­che Pro­jek­te, die der kli­ma­ge­rech­ten Innen­ent­wick­lung die­nen. „Dane­ben set­zen wir unse­re bewähr­ten Initia­ti­ven fort, um Kom­mu­nen bei der Wie­der­be­le­bung von Bra­chen und leer­ste­hen­den Gebäu­den, bei der Schaf­fung von Wohn­raum in Bestands­ge­bäu­den und bei der Innen­ent­wick­lung unter die Arme zu grei­fen“, so Dre­mel abschließend.