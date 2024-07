Gemein­sam mit dem ASB Coburg ver­an­stal­tet das Land­rats­amt Coburg/​Fach­be­reich Senio­ren ab Okto­ber eine Schu­lungs­rei­he zur Akqui­se und Schu­lung von Ehren­amt­li­chen für die Tätig­keit mit Senio­rin­nen und Senio­ren unter dem Titel „Beraterin/​Bera­ter in Altersfragen“.

Dazu gibt es vor­ab am 11. Juli um 18 Uhr einen Infor­ma­ti­ons­abend für Inter­es­sier­te im Land­rats­amt Coburg. Hier wer­den Andy Sta­pel­feldt (Quar­tiers­ma­na­ger ASB) und Anja Zietz (Land­rats­amt Coburg/​Fachbereich Senio­ren) die Schu­lung vor­stel­len und für Fra­gen zur Ver­fü­gung ste­hen. Die Idee der Schu­lung ist es, Per­so­nen zu gewin­nen, die Inter­es­se an einer ehren­amt­li­chen Tätig­keit im Bereich Senio­ren und Pfle­ge haben. Die­se sol­len zu ver­schie­dens­ten The­men geschult wer­den und dabei ein Grund­wis­sen bei­spiels­wei­se in den Berei­chen Geron­to­lo­gie, Demenz, Sturz­pro­phy­la­xe, Betreu­ung & Vor­sor­ge­voll­macht erwer­ben. Auch die The­men Woh­nen im Alter (Wohnformen/​Wohnraumanpassung) sowie Fra­gen nach regio­na­len Unter­stüt­zungs- und Hilfs­an­ge­bo­ten und die Hos­piz-/Pal­lia­tiv­ver­sor­gung wer­den beleuchtet.

Die Teil­neh­men­den erhal­ten auf die­se Art eine Grund­aus­bil­dung in den genann­ten Berei­chen sowie eine Vor­stel­lung dar­über, was sie im Ehren­amt erwar­tet. Sie erhal­ten ers­te Kon­tak­te durch die Vor­trä­ge ver­schie­dens­ter Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten sowie einen Über­blick über das bereits bestehen­de Netz­werk. Spä­tes­tens nach der Schu­lungs­rei­he kön­nen sich die Teil­neh­men­den für eine Wir­kungs­stät­te ent­schei­den. Start der Schu­lungs­rei­he ist am 4. Okto­ber mit einem Auf­takt­wo­chen­en­de. Im Anschluss fol­gen ein­zel­ne Schu­lungs- bezie­hungs­wei­se Vor­trags­aben­de von den Ver­an­stal­tern oder Part­nern ande­rer Ein­rich­tun­gen. Bei­spiels­wei­se wird der Hos­piz­ver­ein eine Ver­an­stal­tung zum The­ma Hos­piz und Pal­lia­tiv­ver­sor­gung anbie­ten. Die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge gibt Infor­ma­tio­nen zum The­ma Demenz, wobei auch die unter­schied­li­chen For­men der Krank­heit erklärt wer­den eben­so wie der ange­mes­se­ne Umgang und die Kom­mu­ni­ka­ti­on mit Dementen.

Die Abschluss­ver­an­stal­tung ist für März 2025 vor­ge­se­hen. Hier erfolgt auch eine Zer­ti­fi­kats­über­ga­be an die Teilnehmer.