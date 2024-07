Die Gemein­schaft der Gar­ten­freun­de EBS bie­tet am Sams­tag, 27. Juli eine Tages­fahrt zur Lan­des­gar­ten­schau in Kirch­heim bei Mün­chen an. Die mehr als 10 Hekt­ar gro­ße Aus­stel­lungs­flä­che glie­dert sich in die Berei­che „Gar­ten, Was­ser, Wild­nis, Wald und Wie­se“. Der Spiel­platz „Kel­ten­wel­ten“ bie­tet Spiel­ge­rä­te mit unter­schied­lichs­ten Schwie­rig­keits­stu­fen. Die mehr als 90 Aus­stel­lungs-Bei­trä­ge geben Anre­gun­gen zum Gärt­nern, zum Natur- und Arten­schutz. Abfahrt um 08.30 Uhr am Park­platz Obe­res Tor, Eber­mann­stadt, Hal­te­stel­len auch in Forch­heim mög­lich. Unkos­ten­bei­trag für Bus­fahrt und Ein­tritts­kar­te beträgt 45 Euro, kann bei ent­spre­chen­der Teil­neh­mer­zahl auch güns­ti­ger wer­den. Für unse­re Pla­nung bit­ten wir um eine Anmel­dung in den nächs­ten Tagen unter 09194–8943 AB. Auch Nicht­mit­glie­der sind zu unse­rer Tages­fahrt herz­lich eingeladen.