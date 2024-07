Seit einem Vier­tel­jahr­hun­dert besteht zwi­schen Bay­reuth und der ita­lie­ni­sche Hafen­stadt La Spe­zia eine Städ­te­part­ner­schaft. Im Rah­men der Fei­er­lich­kei­ten fand am Frei­tag, 5. Juli, im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses ein gro­ßer Fest­akt mit zahl­rei­chen Ehren­gäs­ten aus La Spe­zia und Bay­reuth statt.

„Part­ner­schaft ist Frie­dens­ar­beit“, beton­te Ober­bür­ger­meis­ter Tho­mas Ebers­ber­ger und erin­ner­te an die Anfän­ge der Freund­schaft zwi­schen La Spe­zia und Bay­reuth. In sei­nem Gruß­wort dank­te er allen, die sich in den ver­gan­ge­nen über 25 Jah­ren um die Part­ner­schaft ver­dient gemacht haben.

„Unse­re Städ­te­part­ner­schaft ist ein leuch­ten­des Bei­spiel, wie zwei Städ­te zum Gemein­wohl ihrer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zusam­men­ar­bei­ten kön­nen.“ Mit die­sen Wor­ten bedank­te sich Asses­so­re Patri­cia Sac­co­ne, die Refe­ren­tin für Wis­sen­schaft und Wirt­schaft der Stadt La Spe­zia, für die herz­li­che Auf­nah­me der ita­lie­ni­schen Dele­ga­ti­on in Bay­reuth. Der für die Städ­te­part­ner­schaft mit La Spe­zia zustän­di­ge Zwei­te Bür­ger­meis­ter Dr. Andre­as Zip­pel beton­te in sei­nem kur­zen Gruß­wort die Bedeu­tung des Schü­ler­aus­tau­sches zwi­schen den bei­den Städ­ten. Ihren Höhe­punkt erleb­te die Fei­er, die von Vin­cent und Janosch Komor (Fagott und Vio­lon­cel­lo) musi­ka­lisch umrahmt wur­de, mit dem Ein­trag von Asses­so­re Patri­cia Sac­co­ne ins Gol­de­ne Buch der Stadt Bayreuth.