Die über­ra­schen­de Ankün­di­gung der Schlie­ßung des Kin­der­gar­tens „Lau­ren­zi-Strol­che“ des Sozi­al­diens­tes katho­li­scher Frau­en (SkF) zum 31. August 2024 hat vie­le Eltern scho­ckiert. Der Kin­der­gar­ten, der erst vor weni­ger als einem Jahr eröff­net wur­de, soll­te ein Leucht­turm­pro­jekt für die früh­kind­li­che Bil­dung in unse­rer Stadt sein. Die Begrün­dung der Lei­tung, dass der Bedarf an Kin­der­gar­ten­plät­zen nicht so hoch sei, wie es Bedarfs­ana­ly­sen vor­her­ge­sagt haben, steht nach Ein­schät­zung der BuB im kras­sen Gegen­satz zu den Erfah­run­gen vie­ler Fami­li­en in Bam­berg. „Kin­der­gar­ten­plät­ze sind in unse­rer Stadt wei­ter­hin ein sel­te­nes und kost­ba­res Gut“, betont Danie­la Rein­fel­der, Vor­sit­zen­de der BuB. Die Ankün­di­gung des SkF kam nur weni­ge Mona­te vor dem Start des neu­en Kita-Jah­res und hat die Eltern völ­lig unvor­be­rei­tet getroffen.

Ein ent­spre­chen­des Kün­di­gungs­schrei­ben an die Eltern liegt der BuB vor. Klaus Stier­in­ger, Stadt­rat der BuB, weist dar­auf hin: „Die Kün­di­gung des Bil­dungs- und Betreu­ungs­ver­tra­ges kommt zu einer denk­bar ungüns­ti­gen Zeit, da die Plät­ze bei ande­ren Trä­gern in der Regel bereits besetzt sind.“ Dies stellt die betrof­fe­nen Fami­li­en vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen und Unsi­cher­hei­ten. Trotz der Krip­pen­of­fen­si­ve der Stadt Bam­berg und der Schaf­fung zusätz­li­cher Krip­pen­plät­ze ist die Betreu­ungs­si­tua­ti­on für Kin­der unter sechs Jah­ren wei­ter­hin ange­spannt. Auch die Bam­ber­ger Stadt­rä­tin Karin Ein­wag betont die Dring­lich­keit der Lage. Die BuB for­dert die Stadt Bam­berg auf, in enger Zusam­men­ar­beit mit dem SkF nach­hal­ti­ge Lösun­gen zu fin­den. Es muss geklärt wer­den, ob der Kin­der­gar­ten „Lau­ren­zi-Strol­che“ erhal­ten blei­ben kann oder ob alter­na­ti­ve Betreu­ungs­mög­lich­kei­ten für die betrof­fe­nen Kin­der geschaf­fen wer­den kön­nen. Die BuB setzt sich dafür ein, dass die Stadt Bam­berg ihrer Ver­ant­wor­tung gerecht wird und den Fami­li­en die Unter­stüt­zung bie­tet, die sie in die­ser schwie­ri­gen Situa­ti­on benötigen.