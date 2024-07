Die Bau­stel­le in der Jus­tus-Lie­big-Stra­ße soll dem­nächst fer­tig­ge­stellt wer­den. In die­sem Zusam­men­hang muss der stadt­aus­wär­tig lin­ke Teil der Kreu­zung Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße/­Jus­tus-Lie­big-Stra­ße asphal­tiert wer­den. Die Arbei­ten begin­nen am Mon­tag, 1. Juli, 8 Uhr, und sol­len bis Diens­tag, 9. Juli, vor­mit­tags, been­det sein. Wäh­rend die­ser Zeit kann von der Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße nicht in die Jus­tus-Lie­big-Stra­ße – auch nicht in Rich­tung Röhrensee/​Pottensteiner Stra­ße abge­bo­gen wer­den. Auto­fah­rer, die stadt­ein­wärts über die Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße in Rich­tung Auto­bahn fah­ren möch­ten, wer­den gera­de­aus über Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße, Wil­hel­mi­nen­stra­ße und Wit­tels­ba­cher­ring und stadt­aus­wärts über Leib­niz­stra­ße und Pot­ten­stei­ner Stra­ße in Rich­tung Auto­bahn umgeleitet.

Die Jus­tus-Lie­big-Stra­ße im Bereich zwi­schen Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße und Leu­sch­ner­stra­ße bleibt wäh­rend die­ser Zeit gesperrt, ledig­lich der Ein­mün­dungs­be­reich Leu­sch­ner­stra­ße/­Jus­tus-Lie­big-Stra­ße wird ab Mon­tag, 1. Juli, wie­der geöff­net. Aktu­ell fin­den die Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten auf dem stadt­aus­wärts rech­ten Teil der Kreu­zung Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße/­Jus­tus-Lie­big-Stra­ße sowie in der Jus­tus-Lie­big-Stra­ße statt. Bei dem Anfang März gestar­te­ten Bau­vor­ha­ben hat die Stadt 90 Meter Kanal­roh­re ver­le­gen las­sen. Dar­über hin­aus wur­den noch 260 Meter Was­ser­lei­tungs­roh­re sowie 510 Meter Leer­roh­re für spä­te­re Elek­tro- oder Glas­fa­ser­ka­bel ver­legt. Die Kos­ten für das Bau­pro­jekt lie­gen bei über 600.000 Euro.