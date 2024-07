Der Cha­peau Claque e.V. freut sich über eine Spen­de von 1.000 € von der ARGE der Bür­ger­ver­ei­ne der Stadt Bam­berg. Die Arbeits­ge­mein­schaft der Bam­ber­ger Bür­ger­ver­ei­ne hat sich in die­sem Jahr ent­schie­den, die Fort­füh­rung von Pro­jek­ten für Kin­der und Jugend­li­che der Regi­on Bam­berg mit einer gemein­sa­men Spen­de in Höhe von 1.000 € zu ermög­li­chen. Der Cha­peau Claque e.V. ist seit 1990 aner­kann­ter Trä­ger der frei­en Jugend­hil­fe und ein gemein­nüt­zi­ger Ver­ein. Neben dem bekann­ten Kin­der- und Jugend­thea­ter (die­ses Jahr gibt´s „Das gestie­fel­te Kätz­chen“) bie­tet der Ver­ein thea­ter­päd­ago­gi­sche Pro­jek­te, res­sour­cen­ori­en­tier­tes Coa­ching für jun­ge Men­schen beim Start in Aus­bil­dung & Beruf, das Spiel­mo­bil und einen Betreu­ungs­ver­ein. Zur Spen­den­über­ga­be tra­fen sich die der­zei­ti­gen ARGE Vor­sit­zen­den und Vor­stän­de des Bür­ger­ver­eins Gau­stadt, Vor­sit­zen­der Chris­ti­an Bes­ler & Stell­ver­tre­te­rin Iris Fischer, sowie der Vor­sit­zen­de des Bür­ger­ver­eins Bug, Karl-Heinz Leicht, mit dem 1. Vor­stand des Cha­peau Claque e.V., Micha­el Feul­ner, an deren Spiel­stät­te im Burg­gra­ben der Altenburg.