Bam­berg Bas­kets gehen in der ENBL an den Start

Neben der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga wer­den die Bam­berg Bas­kets in der kom­men­den Sai­son auch an einem inter­na­tio­na­len Wett­be­werb teil­neh­men. Als ers­te deut­sche Mann­schaft über­haupt wird das Team von Head Coach Anton Gavel in der Euro­pean North Bas­ket­ball League (ENBL) an den Start gehen und Freak City in der 2021 gegrün­de­ten und rasch wach­sen­den Liga repräsentieren.

Edgars Zan­ders (Gene­ral­se­kre­tär der ENBL):

“Die Teil­nah­me der Bam­berg Bas­kets am Wett­be­werb ist ein wei­te­rer gro­ßer Schritt nach vor­ne für die Euro­pean North Bas­ket­ball League. Der Bam­ber­ger Bas­ket­ball mit sei­ner her­aus­ra­gen­den Qua­li­tät ist ein Mar­ken­zei­chen im euro­päi­schen Ver­eins­bas­ket­ball. Die Ent­wick­lun­gen in den letz­ten drei Jahr­zehn­ten in Bam­berg haben dazu bei­getra­gen, dass die deut­sche Bun­des­li­ga neben der ACB in Spa­ni­en zu einer der Top­li­gen in Euro­pa gewor­den ist. Wir sagen: Will­kom­men, Bam­berg Baskets!”

